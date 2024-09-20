Вони вважають, що об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити високоефективні генератори, що постачатимуть дешевшу електроенергію. Про це пише Ecoticias.

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В якому напрямку рухається енергетика США

Деякі стартапи розробляють інноваційні геотермальні технології, щоб допомогти США створити більш досконалі електростанції. Сьогодні геотермальна енергія становить лише близько 4% від загального виробництва електроенергії в країні, але існує потенціал для значного збільшення.

Ініціативи, такі як розробка гібридних геотермальних електростанцій, свідчать про те, що енергетична галузь США рухається у правильному напрямі.

Традиційний метод отримання геотермальної енергії передбачає буріння отворів у земній корі, збір пари та її використання для живлення турбін. Проте цей підхід має географічні обмеження.

Геотермальні електростанції можна будувати лише в місцях, де тепло Землі близьке до поверхні. Тому, щоб збільшити виробництво енергії, експерти розглядають можливість переходу на гібридні моделі.

Яке рішення пропонують вчені

Гібридна геотермальна станція теоретично об'єднуватиме кілька типів енергії. Існує кілька способів реалізації цієї ідеї.

Один із варіантів – використовувати геотермальну станцію для збору природного газу. Інший — встановити сонячні панелі поблизу, щоб використовувати сонячну енергію як додаткове джерело тепла. Проте не всі геотермальні об'єкти можуть функціонувати в гібридному режимі.

Сьогодні геотермальні станції не є дуже ефективними. Використовуючи сонячну енергію для нагрівання органічної рідини, що обертає більше турбін, гібридні станції можуть виробляти значно більше електроенергії, знижуючи витрати для постачальників і споживачів.

Як тільки ціна на відновлювану енергію знизиться, це полегшить перехід людей до більш екологічних рішень. Встановлення фотоелектричних панелей усередині та навколо існуючих геотермальних станцій може стати креативним способом збільшити виробництво зеленої енергії з меншими зусиллями.