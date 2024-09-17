На водосховищі Lac des Toules розташовані 35 платформ з двосторонніми сонячними панелями, які займають приблизно 2% його поверхні. Про це пише Ecoticias.

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Що відомо про плавучу сонячну електростанцію в Альпах

Швейцарія реалізувала великий фотоелектричний проєкт, розмістивши в Альпах плавучу сонячну електростанцію з численними панелями для виробництва "чистої" енергії.

Водосховище, про яке йдеться, розташоване на висоті близько 1810 метрів над рівнем моря. На ньому встановлено 35 платформ з двосторонніми сонячними панелями, які займають приблизно 2% його поверхні.

Плавучі платформи залишаються на дні водосховища з червня по грудень. Саме в цей період водосховище заповнюється водою завдяки таненню снігів. З січня по травень електростанція перебуває на дні, коли рівень води знижується.

Як виглядає інноваційний проєкт в Альпах: дивіться відео

Група вчених з Університету прикладних наук Цюріха провела дослідження зі встановлення сонячних панелей на цьому водосховищі і з'ясувала, що 35 платформ для виробництва "зеленої" енергії окуплять свої інвестиції трохи більше ніж за 2 роки.

Вони також встановили, що ця сонячна енергетична система сприяє зменшенню вуглецевого сліду, оскільки викидає близько 94 грамів вуглекислого газу на кіловат-годину, що значно менше, ніж у традиційних сонячних електростанцій.

Цей великий проєкт в Альпах є значним кроком до реалізації чистої та стійкої енергії, яка сприяє глобальному енергетичному переходу та має певні переваги порівняно з традиційними фотоелектричними установками.