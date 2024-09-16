Американська компанія Air Products і промоутери Neom Future City до 2026 року планують реалізувати проєкт будівництва "водневого" міста у Саудівській Аравії. Вартість проєкту становить 8,4 мільярда доларів.

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Як працюватиме нове місто

Будівництво в межах проєкту розпочалося в березні 2023 року і вже до грудня вдалося спорудити складальний цех. Зараз триває спорудження двох місткостей для аміаку на 70 000 тонн. За словами генерального директора NGHC Девіда Едмонсона, залишилося добудувати електролізери, які споруджує німецька компанія Thyssenkrupp Nucera. Продати проєкт планують в 2026 році.

За словами експертів, місто-острів вироблятиме до 4 гігават відновлюваної енергії та до 600 000 тонн "зеленого" водню, який використовуватимуть для виробництва аміаку. Його планують виготовляти в кількості до 1,2 мільйона тонн на рік. Ба більше, вже підписано контракт, за яким зможе розраховувати на повну продуктивність протягом наступних 30 років.

Що передбачає проєкт Neom: дивіться відео

Саудівська Аравія продовжує впровадження політики зменшення залежності економіки від нафти. Країна робить ставку на "зелену" енергетику. Водень, за припущеннями експертів, у перспективі може замінити викопне паливо.