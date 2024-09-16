За останні 20 років частка метану, який викидають люди, збільшилася на 18%, тоді як природні джерела метану зросли лише на 2%. Науковці попереджають, що це ставить світ на поріг підвищення температури на 3 градуси.

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Як змінилася кількість метану у повітрі

Згідно з новим дослідженням, 4 роки тому світ викинув в атмосферу 670 мільйонів тонн метану, що майже на 12% більше, ніж у 2000 році.

Важливим висновком дослідження стало те, що викиди від людської діяльності за 20 років зросли на майже 18%, тоді як природні викиди, переважно з водно-болотних угідь, збільшилися лише на 2% за цей же період.

Згідно з дослідженням, рівень метану в атмосфері зараз у 2,6 раза перевищує показники доіндустріальної епохи. Хоча на початку 2000 років рівень метану залишався стабільним, зараз він різко збільшується.

Основними джерелами цих викидів є спалювання викопного палива, великомасштабне сільське господарство та звалища, спричинені людською діяльністю.

Метан – це кліматична загроза, яку світ ігнорує. Рівень метану зріс набагато більше і швидше, ніж вуглекислий газ,

– заявив провідний автор дослідження Роб Джексон.

Він підкреслив, що метан покидає атмосферу близько за 10 років, це потужний "важіль", який люди можуть використовувати для боротьби зі зміною клімату. Зменшення його викидів може дати відносно швидкі результати.

У 2000 році 60% метану, що викидався в атмосферу, був наслідком людської діяльності. Сьогодні цей показник зріс до 65%.

Які загрози від викидів метану

Джексон зазначив, що зростання викидів метану може призвести до підвищення глобальної температури на 3 градуси за Цельсієм, що удвічі перевищує мету, встановлену Паризькою кліматичною угодою 2015 року.

Викиди метану, спричинені людською діяльністю, зростають по всьому світу, за винятком Європи, зокрема значне збільшення спостерігається в Азії, особливо в Китаї та Індії.

Протягом останніх 20 років викиди метану від видобутку вугілля, нафти та газу зросли на 33%, викиди від звалищ та відходів зросли на 20%, а викиди від сільського господарства – на 14%, згідно з дослідженням. Джексон також вказав, що корови є найбільшим джерелом метану, пов'язаним із людською діяльністю.

Він також додав, що зростання природних викидів метану з тропічних водно-болотних угідь викликане підвищенням температур, що змушує мікробів викидати більше газу. Джексон вважає це тривожним, оскільки "у нас немає жодного способу скоротити" ці викиди.