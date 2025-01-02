Мовиться про кавові зерна сорту Kenya AA, які цінуються у всьому світі за високу якість, насичений смак, глибокий аромат і фруктовий присмак. Про загрозу зникнення цієї кави повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію BBC.

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Зміна клімату стала загрозою для кави у Кенії

Кавове дерево – це величезна інвестиція для фермерів з обмеженими коштами, оскільки дозрівання плодів може зайняти чотири роки. Останнім часом фермери відчуваються, що з'явилася загроза, яка ставить під питання здатність заробляти на життя завдяки каві.

Мовиться про зміну клімату. Кавові дерева надзвичайно чутливі до невеликих перепадів температури та погоди. Вони також потребують специфічних кліматичних умов, таких як вологість і достатня кількість опадів, щоб рости.

"Зміна клімату є серйозним викликом для наших кавових фермерів", – каже Джон Мурігі, голова Кавового товариства Комотай, яке представляє 8 000 кавових фермерів, таких як пан Мачарія.



Зміна клімату стала загрозою для кави у Кенії / Фото Kate Stanworth

За словами пана Мурігі, холодні температури та нестабільні опади мають руйнівний вплив на ніжні кавові рослини. Як наслідок, "виробництво кави скоротилося за останні кілька років". Він додав, що зміна клімату інтенсифікує поширення хвороб на кавових плантаціях.

Мурігі зазначив, що значно збільшилася кількість кавових мінерів, жуків, які харчуються кавовим листям, та хвороби кавових ягід – руйнівної грибкової інфекції, яка може знищити понад 80% врожаю.

Як фермери борються із загрозою

Для боротьби зі зростаючою кількістю спалахів фермери вдаються до використання гербіцидів та інсектицидів, які в довгостроковій перспективі можуть погіршити якість ґрунту, а також створюють ризики для здоров'я людей.

Фермери використовують небезпечні гербіциди, такі як "Раундап", що містять гліфосати, які, як відомо, викликають рак і заборонені в деяких європейських країнах, щоб забезпечити собі гарний врожай.

Для виробництва однієї чашки кави може знадобитися до 140 літрів води, включаючи воду для вирощування рослин. Але підвищення температури і зміна режиму опадів означають зменшення запасів води для кавових фермерів в окрузі Кіамбу.



Як фермери борються із загрозою / Фото Kate Stanworth

Фермер Джозеф Кімані розповів, що "рівень води в річках значно знизився" через нестабільну погоду, зокрема, періоди посухи та сильних дощів. Він сказав, що через відсутність дощів фермери змушені використовувати більше річкової води.

Але ця зростаюча залежність від річкової води, спричинена нестачею опадів, може призвести до подальшого напруження і без того обмежених запасів води. Хоча Мурігі визнає збільшення використання води кавовими фермерами, він заперечує, що саме через це річка пересихає.

Однак, оскільки в цьому регіоні налічується 23 кавові компанії, то очевидно, що в процесі вирощування кави в окрузі Кіамбу використовується значна кількість води. Зі зростанням глобальних температур і посух вирощувати якісну каву стане складніше в усіх куточках світу.

93% фермерів у Кенії відчувають на собі наслідки зміни клімату

Каву можна вирощувати лише в "кавовому поясі" – тропічних регіонах по всьому світу, які зазвичай розташовані на висоті від 1 000 до 2 000 метрів над рівнем моря.

В останні роки зміна клімату призвела до дефіциту світових запасів кави та зростання цін на неї через посуху та неврожаї в кількох ключових країнах-виробниках кави, таких як Бразилія та В'єтнам.

Опитування, проведене Fairtrade International, організацією, що стоїть за маркуванням Fairtrade, показало, що 93% кенійських фермерів, які вирощують каву, вже відчувають на собі наслідки зміни клімату.



93% фермерів у Кенії відчувають на собі наслідки зміни клімату / Фото Kate Stanworth

Кавова індустрія в Кенії є ключовим джерелом зайнятості, забезпечуючи роботою приблизно 150 000 людей.

Щоб захистити галузь, кавові фермери в таких районах, як Комотай, експериментують з методами адаптації до клімату, наприклад, висаджують дерева, щоб забезпечити додаткову тінь для кавових плантацій.

Мурігі каже, що тільки через вирішення кліматичних та економічних проблем, з якими стикаються кенійські кавові фермери, вони можуть мати стале майбутнє. Однак такі фермери, як пан Мачарія, песимістично налаштовані щодо майбутнього галузі.