Дженніфер Еністон з юних років мріяла про акторську кар'єру – на це її надихав батько, котрий грав у мильних операх. Проте шлях до слави був тернистим.

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Ким працювала Дженніфер Еністон

Як і Рейчел Грін, рот котрої в серіалі "Друзі" Грала Дженніфер Еністон, акторка свого часу працювала офіціанткою в одному із закладів Нью-Йорка – Jackson Hole. Та до цього вона також працювала маркетологинею в рекламному агентстві, а пізніше – кур'єркою.

Я була кур'єром на велосипеді упродовж дня в Нью-Йорку. Після школи я пішла працювати у рекламне агентство, де виконувала різну роботу, щоб заробити додаткові кошти. Якось їхній кур'єр просто не прийшов на роботу, тож у мене запитали, чи вмію я їздити на велосипеді. Я відповіла так, а потім опинилася абсолютно непідготовленою до руху доволі хаотичними вулицями на Мангеттені,

– згадувала акторка у пізніших інтерв'ю.

Для того, аби стати зіркою кіно, агент Еністон порадив їй схуднути. Майбутня зірка скинула понад 10 кілограмів для того, аби втілити свою мрію. Як результат – вона отримала, зокрема, роль Рейчел Грін, за котру була неодноразово номінована на престижні премії та отримала "Золотий глобус". Це відчинило їй двері до великого кіно та зробило зіркою сучасності.