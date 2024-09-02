Ними вона обожнювала ласувати на післяобідній час. Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді розповів про улюблені смаколики її Величності.

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Чим любила ласувати Єлизавета II

Не секрет, що монархиня любила пити післяобідній чай, ласуючи солоними та солодкими стравами, включаючи булочки до шоколадного бісквітного торта. І це містило в собі один особливий бутерброд, який вона любила їсти з дитинства. Традиція пити післяобідній чай є настільки ж квінтесенцією англійської культури, наскільки це можливо, і зазвичай відбувається між 15:30 і 17:00,

– зазначили у виданні.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді, який працював на королівську сім'ю протягом 15 років, в одному зі своїх відео на YouTube розповів про один з улюблених післяобідніх смаколиків королеви – пенні з джемом.

"Королеві подавали пенні з джемом в дитячій кімнаті, коли вона була маленькою дівчинкою, і з того часу вона їла їх на післяобідній чай. Прості, просто хліб і джем з невеликою кількістю масла – зазвичай полуничний джем. Ми робили джем у замку Балморал з чудової шотландської полуниці з наших садів", – розповів шеф-кухар.

Королева також дуже любила бутерброд з огірком. Проте, як розповідає МакГрейді, його приготування вимагало особливих зусиль.

Він чистив м'якуш огірка картоплечисткою, аж до водянистого насіння, замість масла він використовував вершковий сир та додавав свічу м'яту. В кінці він накладав слайси огірка.

Хоч королева насолоджувалася й іншими ласощами під час післяобіднього чаю, відсутність булочок все ж було неповноцінним прийомом їжі. Коли її Величність їла булочки, то спочатку намазувала на них джем, а потім додавала трішки вершків.

"Вона завжди пила післяобідній чай, де б вона не була. Ми прилетіли до Австралії і були на королівській яхті. Була п'ята година ранку, але для королеви це була п'ята година дня, тому моєю першою роботою було приготування булочок", – поділився МакГрейді.