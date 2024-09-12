Перш ніж стати зіркою Голлівуду, Клуні працював на різних посадах, навіть продавав жіноче взуття. Дізнайтеся більше про першу роботу знаменитого на увесь світ актора у матеріалі Тренди 24.

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Ким працював Джордж Клуні до популярності

За словами Джорджа Клуні, він працював продавцем жіночого взуття, що не було роботою його мрії.

Це жахлива робота! Це була робота в універмазі, тож я не продавав її молодим, гарячим, привабливим жінкам,

– розповів актор в інтерв'ю Newsweek на круглому столі "Оскара" 2012 року.

Джордж Клуні / Фото GettyImages

Цікавим є те, що взуття, яке продавав Клуні, було розроблене для людей з проблемами. Він також розповів про дивовижні речі, на що йшли жінки, аби взути туфлі-човники.

"Насамперед жінки брешуть про розмір своєї ноги, чого я не розумію. А також у моєму районі в Цинциннаті жило ціле покоління 75-річних жінок… яким відрізали частину ступні, щоб вони могли влізти у вузькі туфлі-човники. Щоразу, коли я бачив цих жінок, я говорив: "Візьміть цю даму, я до неї й близько не піду", – згадував Клуні.