За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, комплекс для ветеранів звели за кошти благодійників. Ініціативу вдалося реалізувати за 9 місяців.

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Що відомо про інклюзивне містечко

Реалізувати цей унікальний проєкт фінансово допомогли благодійний фонд Андрія Засухи та ФК "Колос Ковалівка". Реалізували все за 9 місяців. Жодної копійки обласного чи держбюджету не залучали,

– розповів Кравченко.

У комплексі налічується 59 будинків. Житло та земельні ділянки будуть передані у власність військовим та їхнім родинам.

Ветерани отримали ключі від нового житла / Фото КОВА

"Благодійники зроблять ремонт, встановлять кухонні меблі та облаштують санвузли. Все з урахуванням потреб ветеранів", – зауважив голова КОВА.

Тротуари та проїзди в містечку облаштовані для зручного пересування мешканців. На території є зони для відпочинку та барбекю, спортивні та дитячі майданчики, поштомат. Наразі добудовують укриття, а також планується зведення амбулаторії та магазину.