Своїм досвідом поділилася блогерка Марина Герелюк з Чернівців. Дівчина є незрячою і зараз займається популяризацією теми інклюзивності як свого міста, так і всіх сфер життя. В одному зі своїх роликів у соцмережах блогерка розповіла, як ходить у кіно.

Цікаво Ветерани з Київської області можуть здобути нову професію в галузі сонячної енергетики

Яким є інклюзивне кіно

Марина разом з рідними відвідала сеанс показу мультфільму "Думками навиворіт – 2", котрий вийшов у прокат цього літа. Блогерка розповіла, що напередодні сеансу в спеціальному застосунку GRETA, де завантажила відповідну аудіодоріжку для фільму.

Коли почався показ, додаток синхронізувався з мультфільмом, тому у своєму навушнику дівчина чула все, що відбувається на екрані. За словами Марини, це доволі зручно, адже не потрібно постійно перепитувати тих, хто поруч, чому всі сміються чи всі затихли. А додаток допомагає повноцінно насолоджуватися кіносеансом.

Цікаво! GRETA – це спеціальний застосунок: який відтворює аудіодискрипцію для людей із порушеннями зору та приховані субтитри для людей з порушеннями слуху у будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому кіносеансі – у закритих та відкритих кінотеатрах, вдома, у школі тощо просто за допомогою власного смарт-пристрою.

У коментарях блогерка відзначила, що таких додатків, крім GRETA, є ще щонайменше 3 і з'явилися вони відносно нещодавно, тому зараз вона може відвідувати кінотеатри. Крім GRETA, доступним кіно для людей з порушеннями слуху чи зору є також застосунки MovieReading, "Подив" та Earcatch, котрі доступні для завантаження для користувачів Android та IOS.

Марина Герелюк ділиться досвідом інклюзивного кіно: дивіться відео

Відео зібрало десятки тисяч переглядів та понад 10 тисяч вподобайок. Для сотень користувачів мережі це стало справжнім відкриттям, чого вони не приховували у коментарях. Сама ж Марина каже, що завдяки тому, що кіно стає інклюзивним, тепер можна сміливо кликати на фільм своїх незрячих друзів.