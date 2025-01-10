У Мироцькій амбулаторії Бучанської громади встановили сонячні панелі потужністю 15 кіловатів, що дозволить закладу забезпечити безперебійне електропостачання навіть під час відключень світла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Особливості проєкту

Ініціатива реалізована у межах програми Міністерства охорони здоров’я України. Сонячна електростанція (СЕС) забезпечує енергоефективність і зменшує витрати на електроенергію, що робить її не лише надійним, але й економічно вигідним рішенням.

Наразі монтаж сонячних панелей розпочато також в амбулаторії у Ворзелі. Загалом планується встановлення СЕС у шести медичних закладах Бучанської громади. Ці заходи спрямовані на посилення енергетичної автономності й підвищення стійкості медичних закладів перед сучасними викликами.

Переваги сонячних електростанцій для медзакладів

Забезпечення безперебійної роботи медичних закладів, незалежно від зовнішнього електропостачання.

Зниження енергетичних витрат, що сприяє економії бюджету.

Підвищення стійкості до можливих кризових ситуацій, таких як відключення світла.