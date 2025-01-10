Повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Science. Більшість вулканів Антарктиди розташовані на її західному узбережжі. Деякі з них височіють над поверхнею континенту, проте здебільшого вони приховані під кількакілометровим шаром крижаного щита.

Дивіться також У Антарктиді знайшли невичерпне джерело енергії

Чим небезпечні кліматичні зміни в Антарктиді

Кліматичні зміни спричиняють танення крижаного покриву, що, своєю чергою, підвищує рівень світового океану. Разом із цим зменшення товщини крижаного щита знижує тиск на поверхню Антарктиди, що може стимулювати активність підльодовикових вулканів.

Група міжнародних науковців виконала 4 000 комп'ютерних симуляцій, щоб дослідити вплив танення льоду на вулкани Антарктиди. У результаті вони з'ясували, що поступове зникнення крижаного покриву може збільшити кількість та силу підльодовикових вивержень.

Причина в тому, що через танення льоду зменшується тиск на магматичні осередки під поверхнею, змушуючи стислу магму розширюватися. Це розширення збільшує тиск на стінки магматичного осередку та може призвести до вивержень,

– йдеться у дослідженні.

Деякі магматичні осередки містять значну кількість летких газів, які зазвичай розчиняються у магмі. Коли магма охолоджується, а тиск гірських порід зменшується, ці гази вивільняються, подібно до того, як вуглекислий газ виходить із відкритої пляшки газованого напою, що призводить до зростання тиску в магматичному осередку. Це вказує на те, що танення льоду може прискорити початок виверження підльодовикових вулканів.

Хоча виверження підльодовикових вулканів можуть залишатися непомітними на поверхні, вони мають значний вплив на крижаний покрив. Тепло від таких вивержень може посилити танення льоду в нетрях під поверхнею, що послабить верхні шари крижаного покриву. Це ще більше знизить тиск на магматичні вогнища та сприятиме подальшим виверженням вулканів.

Коли може відбутися виверження вулканів в Антарктиді

Науковці зазначили, що цей процес є повільним і може тривати сотні років. Проте, теоретично, якщо механізм уже запущений, його, ймовірно, неможливо зупинити, навіть у разі успішної зупинки глобального потепління.

Автори дослідження зауважили, що під час останнього льодовикового періоду крижаний щит Антарктиди був значно товщим, і, ймовірно, аналогічний процес розвантаження та розширення магми й газів сприяв виверженням у минулому