Відповідно до сюжету фільму, родина МакКалістерів мала елітний будинок, а також в перших двох частина відправлялася в дорогу поїздку. Режисер фільму Кріс Коламбус розповів, ким же працювали батьки Кевіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hollywood Reporter.
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Кріс Коламбус розповів про роботу батьків Кевіна
Коламбус нарешті поставив крапку в одній з найбільших дискусій в Інтернеті щодо того, ким працювали батьки Кевіна МакКалістера, щоб мати змогу дозволити собі розкішне життя.
За словами режисера, натяк на те, ким працювала Кейт МакКалістер (Кетрін О'Хара), приховано в одній з частин. Коламбус зазначив, що вона була дуже успішним дизайнером одягу, про що свідчать манекени в сімейному підвалі.
Щодо Пітера МакКалістера у виконанні Джона Херда, то Коламбус не зміг сказати, ким точно працював батько головного героя культового фільму.
"Батько міг, виходячи з власного досвіду Джона Г'юза (американський режисер, який написав сценарій до фільму – 24 Канал), працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько", – сказав Коламбус.
Проте режисер виключив одну професію, яка, як припускали люди, могла спокусити злочинців Гаррі (Джо Пеші) та Марва (Деніел Стерн) пограбувати будинок МакКалістерів.
"Не організована злочинність – хоча в той час у Чикаго було багато організованої злочинності", – резюмував Коламбус.
Цікаві деталі, пов'язані з фільмом "Сам удома"
- У 2023 році будинок МакКалістерів із "Сам удома" виставили на продаж. Цьогоріч будівлю купили й зробили там ремонт, за що нові власники отримали чималу порцію критики.
- Нещодавно актори фільму зібралися разом через 30 років після виходу. Зустріч стала особливим моментом для фанатів, які отримали можливість поспілкуватися, отримати автографи та сфотографуватися з акторами.
- Також нещодавно 24 Канал розповідав, як приготувати культові страви з фільму "Сам удома".