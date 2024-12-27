Відповідно до сюжету фільму, родина МакКалістерів мала елітний будинок, а також в перших двох частина відправлялася в дорогу поїздку. Режисер фільму Кріс Коламбус розповів, ким же працювали батьки Кевіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hollywood Reporter.

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Кріс Коламбус розповів про роботу батьків Кевіна

Коламбус нарешті поставив крапку в одній з найбільших дискусій в Інтернеті щодо того, ким працювали батьки Кевіна МакКалістера, щоб мати змогу дозволити собі розкішне життя.

За словами режисера, натяк на те, ким працювала Кейт МакКалістер (Кетрін О'Хара), приховано в одній з частин. Коламбус зазначив, що вона була дуже успішним дизайнером одягу, про що свідчать манекени в сімейному підвалі.

Щодо Пітера МакКалістера у виконанні Джона Херда, то Коламбус не зміг сказати, ким точно працював батько головного героя культового фільму.

"Батько міг, виходячи з власного досвіду Джона Г'юза (американський режисер, який написав сценарій до фільму – 24 Канал), працювати в рекламі, але я не пам'ятаю, чим займався батько", – сказав Коламбус.

Проте режисер виключив одну професію, яка, як припускали люди, могла спокусити злочинців Гаррі (Джо Пеші) та Марва (Деніел Стерн) пограбувати будинок МакКалістерів.

"Не організована злочинність – хоча в той час у Чикаго було багато організованої злочинності", – резюмував Коламбус.

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