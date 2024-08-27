З 17 січня цього року місто Орхус запровадило систему багаторазових стаканчиків, до якої приєдналися 53 заклади. Відтоді жителі міста зробили приблизно 300 000 замовлень у цих закладах, використовуючи багаторазові горнятка, що значно зменшило кількість відходів.

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Як перестати використовувати паперові стаканчики

Система діє таким чином: окрім вартості напою, клієнт сплачує невеликий депозит за багаторазовий стаканчик (менше одного євро), який можна погасити, здавши посуд в один із 27 автоматів Reusable, розташованих по всьому місту.

Навіть інші міста в усьому світі стали звертати увагу на результати цієї ініціативи у данському місті,

– зазначили у виданні.

Якби люди продовжували купувати напої в одноразових стаканчиках, за цей час вони б заповнили 3000 сміттєвих контейнерів.

"Можливо, ви не так часто купуєте каву з собою. Але навіть маленькі кроки допомагають змінити ситуацію. Кожна чашка має значення", – наголосив міський радник з технологій та навколишнього середовища Ніколай Банг.

Як зазначає видання, попри невелику плату за зберігання стаканчика, система має популярність серед мешканців – за весь час було викинуто лише 4 багаторазові стаканчики, а решту або повернули, або залишили собі.