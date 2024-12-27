У 2024 році до списку увійшла 201 книжка. Про це пише 24 Канал із посиланням на Український ПЕН.

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Що це за рейтинг

До рейтингу входить проза і поезія, а також переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика.

Український ПЕН укладає список найкращих українських книжок вже сьомий рік поспіль.

Українська проза

Андрухович Софія. Катананхе (Komubook);

Асєєв Станіслав. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала (Чорна гора);

Бабкіна Катерина. Мам, памʼятаєш? (Білка);

Белянський "Паштет" Павло. Битись не можна відступити (Vivat);

Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози / Упорядник Євген Плясецький (Ще одну сторінку);

Голубовський Роман. З нами житиме еласмотерій (Лабораторія);

Домонтович В. Доктор Серафікус / Упорядкування, передмова та примітки В’ячеслава Левицького (Vivat);

Жадан Сергій. Арабески (Meridian Czernowitz);

Забужко Оксана. Казка про калинову сопілку (Комора) (перевидання);

Ілюха Юлія. Мої жінки / My Women (Білка);

Камиш Маркіян. Хазяїн (Фоліо);

Матвєєва Галина. Ключ соль (Фабула);

Морозова Христина. Фанатка. Біполярна історія (Віхола);

Пашковський Євген. Осінь для ангела (Komubook) (перевидання);

Пузік Валерій. Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу (Vivat);

Пшенична Олена. Там, де заходить сонце (Лабораторія);

Різдвяна класика / Упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза (Vivat);

Стус Таня. Проростання (Yakaboo Publishing);

Чех Артем. Пісня відкритого шляху (Meridian Czernowitz);

Шевченко Тарас. Княгиня / Упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького (Vivat);

Шикін Павло. Розриті могили (Yakaboo Publishing);

Яновський Юрій. Майстер корабля / Упорядкування і передмова Ярини Цимбал (Vivat).

Українська драматургія

Гаджієв Рустам. Помаранчева кудлата хмара (Віхола) (перевидання);

Драма Панорама, 2023: Антологія п'єс переможниць драматургічних конкурсів 2023 р. / Упорядник Дмитро Терновий (Видавець Олександр Савчук);

Калитенко Тетяна. Агонія (Velorum Publishing).

Українська поезія