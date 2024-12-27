У 2024 році до списку увійшла 201 книжка. Про це пише 24 Канал із посиланням на Український ПЕН.
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Що це за рейтинг
До рейтингу входить проза і поезія, а також переклади, драматургія, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристика.
Український ПЕН укладає список найкращих українських книжок вже сьомий рік поспіль.
Українська проза
- Андрухович Софія. Катананхе (Komubook);
- Асєєв Станіслав. Мельхіоровий слон, або Людина, яка думала (Чорна гора);
- Бабкіна Катерина. Мам, памʼятаєш? (Білка);
- Белянський "Паштет" Павло. Битись не можна відступити (Vivat);
- Гіменей розкутий. Добірка української еротичної прози / Упорядник Євген Плясецький (Ще одну сторінку);
- Голубовський Роман. З нами житиме еласмотерій (Лабораторія);
- Домонтович В. Доктор Серафікус / Упорядкування, передмова та примітки В’ячеслава Левицького (Vivat);
- Жадан Сергій. Арабески (Meridian Czernowitz);
- Забужко Оксана. Казка про калинову сопілку (Комора) (перевидання);
- Ілюха Юлія. Мої жінки / My Women (Білка);
- Камиш Маркіян. Хазяїн (Фоліо);
- Матвєєва Галина. Ключ соль (Фабула);
- Морозова Христина. Фанатка. Біполярна історія (Віхола);
- Пашковський Євген. Осінь для ангела (Komubook) (перевидання);
- Пузік Валерій. Мисливці за щастям. Якщо треба буде помирати, я тебе розбуджу (Vivat);
- Пшенична Олена. Там, де заходить сонце (Лабораторія);
- Різдвяна класика / Упорядниця Ярина Цимбал, передмова Богдана Тихолоза (Vivat);
- Стус Таня. Проростання (Yakaboo Publishing);
- Чех Артем. Пісня відкритого шляху (Meridian Czernowitz);
- Шевченко Тарас. Княгиня / Упорядник, автор передмови та приміток Олександр Боронь, переклад Бориса Антоненка-Давидовича та Віктора Сапіцького (Vivat);
- Шикін Павло. Розриті могили (Yakaboo Publishing);
- Яновський Юрій. Майстер корабля / Упорядкування і передмова Ярини Цимбал (Vivat).
Українська драматургія
- Гаджієв Рустам. Помаранчева кудлата хмара (Віхола) (перевидання);
- Драма Панорама, 2023: Антологія п'єс переможниць драматургічних конкурсів 2023 р. / Упорядник Дмитро Терновий (Видавець Олександр Савчук);
- Калитенко Тетяна. Агонія (Velorum Publishing).
Українська поезія
- Амеліна Вікторія. Свідчення (Видавництво Старого Лева);
- Близнюк Дмитро. По той бік попелу (Герда);
- Богдан Світлана. Камені (Смолоскип);
- Гімни і трени. Українська геральдична та пропам'ятна поезія / Упорядник Валерій Шевчук (Кліо);
- Голоско Андрій. Лють найчастіше висловлювана реальність (Каяла);
- Гусейнова Олена. Нічний ефір (Видавництво Старого Лева);
- Жадан Сергій. Усі вірші (1993-2023) (Meridian Czernowitz);
- Калитко Катерина. Відкритий перелом голосу (Vivat);
- Ківа Ія. Сміх згаслої ватри (Дух і Літера);
- Крук Галина. Стається і не перестає (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА);
- Лазуткін Дмитро. Будемо жити вічно (Видавництво Старого Лева);
- Леонович Микола. Повільна людина (Смолоскип);
- Махно Василь. Схима. Том 1 (Видавництво Старого Лева);
- Мельниченко Катерина. Екзистенційна крига. Exodus (Смолоскип);
- Мимрук Олександр. Річка з назвою птаха (Видавництво Старого Лева);
- Мусаковська Юлія. Каміння і цвяхи / Ілюстратор Олекса Манн (Видавництво Старого Лева);
- Ольхова Ольга. ...якщо не тепер? (Видавництво Старого Лева);
- Павлова Олена. Світлочутливі (Видавництво Старого Лева);
- Пузік Валерій. Три медалі в шухляді (Асса);
- Савка Мар'яна. Навіки ніжні (Видавництво Старого Лева);
- Сажинська Ірина. Лемніската (Смолоскип);
- Серняк Любомир. Підзамче Mon Amour (Видавництво Старого Лева);
- Скиба-Якубова Іванна. Замість яблук (Видавництво Старого Лева);
- Стежки війни, стежки любові / Поетична збірка. Автори: Дмитро Лазуткін, Сергій "Колос" Мартинюк, Віталій Бирчак, Юлія Вротна, Дарія Лисенко, Олег Вишиванюк, Павло Вишебаба, Марина Горбатюк, Таня-Марія Литвинюк, Юлія Максимейко, Оксана Рубаняк, Юлія Удалова, Надія Теленчук, Ярина Чорногуз, Олексій Самсонов, Олександр Медведенко, Іва Сідаш (Фоліо);
- Так ніхто не кохав / Упорядник Іван Малкович (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА);
- Фещук Вікторія. Тимчасові адреси проживання (Сумна вівця);
- Хаєцький Андрій. Дещо (Видавництво Старого Лева);
- Цілик Ірина. Тонкий лід (Meridian Czernowitz);
- Шило Віктор. Хайкуку (Герда);
- Шувалова Ірина. Кінечні пісні (Видавництво Старого Лева);