Китайська компанія Huaneng Group вивела на новий рівень технології зберігання енергії, завершивши другу фазу свого проєкту з використання стисненого повітря у соляній печері Цзіньтань, що розташована у провінції Цзянсу. Про це пише 24 Канал із посиланням Interesting Engineering.

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Що це за технологія

Цей проєкт, який уже називають найбільшим у світі у своєму сегменті, перевершує чинні технології як за ефективністю, так і за масштабами.

Перший етап проєкту, що включав установку блоку потужністю 60 мегаватів, дозволив отримати необхідні дані для подальшого масштабування. У другій фазі передбачено введення в експлуатацію двох нових блоків CAES (Compressed Air Energy Storage) потужністю 350 мегаватів, які разом забезпечать зберігання 1,2 мільйона кубометрів стисненого повітря.

Це еквівалентно можливості накопичення 2,8 гігавата годин електроенергії за один цикл зарядки, що перевершує всі чинні системи такого типу.

Проєкт розрахований на 330 циклів заряду-розряду на рік і забезпечує ефективність перетворення енергії понад 60%, при цьому гарантуючи нульові викиди вуглецю. Ця інновація дозволяє значно підвищити стабільність подачі енергії, згладжуючи пікові навантаження на енергосистему.

Технологія зберігання енергії у соляних печерах, як пояснюють в Університеті Цінхуа, базується на використанні природних порожнин, які утворюються під час видобутку солі. У періоди низького споживання повітря стискається і закачується в печери, а під час пікових навантажень випускається для вироблення електроенергії. Це дозволяє ефективно регулювати енергоподачу, адаптуючи її до потреб споживачів.

Інноваційний підхід компанії Huaneng Group є значним кроком уперед у розвитку екологічно чистих рішень для глобальної енергетики.