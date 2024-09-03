Підсумки місяця підбили в книгарні "Сенс". Там розповіли про 10 найпопулярніших книг, які українці купували у серпні 2024 року.

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Найпопулярніші книги серпня

10 місце – "Задивляюсь у твої зіниці" Василь Симоненко

У десятку найпопулярніших книг серпня потрапила збірка легендарного поета-шістдесятника Василя Симоненка від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – вишукані та чуттєві вірші, які не залишають нікого байдужим.



"Задивляюсь у твої зіниці" / Фото А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

9 місце – "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер

Також серед найбільш продаваних книг є і роман американської письменниці Коллін Гувер про актуальні суспільно-психологічні проблеми, одна з яких – насильство в сім’ї. Зокрема нову хвилю популярності цієї книги зумовив вихід однойменного фільму за її мотивами.



"Покинь, якщо кохаєш" / Фото Yakaboo

8 місце – "Виживуть п'ятеро" Голлі Джексон

Історія про 6 друзів, котрі взяли фургон на прокат, аби відпочити. Однак щось іде не так – вони опиняються у глушині без сигналу GPS і мобільного зв’язку й хтось прострілює бензобак фургона. На друзів полює убивця…



"Виживуть п'ятеро" / Фото КСД

7 місце – "Український націоналізм"

Також у десятці найпопулярніших книг є збірник адаптованих фундаментальних праць ідеологів українського націоналізму, зокрема, Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Олега Ольжича та інших.



"Український націоналізм" / Фото "Наш формат"

6 місце – "Танці з кістками" Андрій Сем'янків

Український бестселер – історія про патологоанатома Северина, який швидко піддається спокусі заробити гроші, яка змінить його життя. Цей вибір впливає на самого Северина та змінює його. І куди заведе його цей шлях?



"Танці з кістками" / Фото Yakaboo

5 місце – "Стіни в моїй голові" Володимир Станчишин

У п'ятірку найбільш продаваних книг увійшла праця українського психолога Володимира Станчишина, яка присвячена тривожності, депресії, соціальним фобіям, різним психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на звичний спосіб життя людини в соціумі.



"Стіни в моїй голові" / Фото КСД

4 місце – "Так ніхто не кохав"

Ще одна збірка поезій від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА – антологія романтичної української поезії від Тараса Шевченка до Андрія Любки.



"Так ніхто не кохав" / Фото А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

3 місце – "За Перекопом є земля" Анастасія Левкова

Ще один український бестселер – книга, котра відкриває Крим зовсім по-іншому. Історія про пошук себе та власної ідентичності та відповіді на важливе питання – то ж яким є Крим?



"За Перекопом є земля" / Фото КСД

2 місце – "Катананхе" Софія Андрухович

Однією з найпопулярніших книг серпня стала новинка від Софії Андрухович – історію про Лесю, Олексу, їхню доньку Таю та собаку Діну, які живуть звичайним життям у київській багатоповерхівці, доки раптова пристрасть не загрожує зруйнувати їхній світ.



"Катананхе" / Фото Komubook

1 місце – "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіон Павлюк

Незмінний лідер книжкових продажів у 2024 році, зокрема і в серпні – містичний детектив Ілларіона Павлюка про київського консультанта поліції, котрий їде в селище під назвою Буськів Сад, аби допомогти розкрити справу про зникнення дівчинки. Проте все не так просто, як здається…



"Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото ВСЛ