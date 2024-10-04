Добіркою найпопулярніших книг за вересень поділилися в книгарні "Сенс". Варто відзначити, що більшість в рейтингу становлять саме книги українських авторів.

Цікаво Найпопулярніші книги місяця: що читали українці в серпні

Десятка найпопулярніших книг вересня

"Арабески" Сергія Жадана – збірка оповідань відомого поета, письменника, музиканта та військовослужбовця;

"Слово про будинок слово" Володимира Куліша – спогади сина Миколи Куліша про життя у харківському будинку "Слово", де у 30-х роках до репресій жили українські митці;

"Український націоналізм" – збірка фундаментальних працю ідеологів українського націоналізму;

"Виживуть п'ятеро" Голлі Джексон – гостросюжетний трилер, який оповідає історію шести друзів, котрі під час весняних канікул опинилися у смертельній небезпеці;

"За перекопом є земля" Анастасії Левкової – кримський роман, створений на основі сотень розмов авторки з мешканцями нині окупованого півострова;

"Танці з кістками" Андрія Сем'янківа – історія про патологоанатома, який одного разу переступив межу власної моральності;

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка – бестселер та гостросюжетний трилер про химерне село Буськів Сад, де консультант київської поліції намагається знайти дівчинку, зникнення якої наче ніхто не помічає;

"Дискурс модернізму в українській літературі" Соломії Павличко – перевидання фундаментальної праці, котра є аналізом творчості передових письменників у проміжку від кінця ХІХ століття до 1970-х років та дискурсу модернізму в їхніх працях;



"Дискурс модернізму в українській літературі" / Фото Оsnovy Publishing

"Так ніхто не кохав" – поетична збірка найкращої української інтимної лірики;



"Так ніхто не кохав" / Фото А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

"Стіни в моїй голові" Володимира Станчишина – праця, присвячена тривожності, депресії, соціальним фобіям, різним психічним розладам, які більшою чи меншою мірою впливають на звичний спосіб життя людини в соціумі.



"Стіни в моїй голові" / Фото Yakaboo

Цікаво, що 9 з 10 найпопулярніших книг місяця у книгарні "Сенс" – праці українських авторів, що означає, що в читачів зберігається інтерес до вітчизняних письменників.