Різдвяна ніч – це справжній виклик для Санта Клауса, пов'язаний із неймовірними швидкостями та фізичними явищами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Phys.org.

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Якою має бути швидкість

Щоб доставити подарунки всім дітям, Санта і його олені мають долати величезні відстані в рекордно короткий час, і тут у гру вступає ефект Доплера.

За словами радіоастронома Лаури Дріссен, щоб доставити подарунки близько 690 мільйонам дітей у 300 мільйонів домівок по всьому світу, Санта має подолати відстань приблизно 144 мільйони кілометрів. З урахуванням часових поясів і доступних 35 годин для доставки, його швидкість повинна становити 8,2 мільйона кілометрів на годину, або 0,8% від швидкості світла.

До чого тут ніс Рудольфа

Швидкість пересування Санта-Клауса можна виміряти за допомогою ефекту Доплера – явища, яке впливає на довжину хвиль світла або звуку залежно від швидкості об'єкта. Лаура Дріссен припускає, що рубіново-червоний ніс Рудольфа, головного оленя Санта-Клауса, можна використати для таких вимірювань. При русі оленів до спостерігача світло від носа зміщувалося б до синього спектра (коротші хвилі), а при віддаленні — до червоного спектра (довші хвилі).

Якби Санта-Клаус рухався б зі швидкістю 10% від швидкості світла (107 мільйонів кілометрів на годину), ніс Рудольфа змінював би свій колір. Він міг би стати яскраво-помаранчевим (624 нанометри) при наближенні та темно-червоним (763 нанометри) при віддаленні. На таких швидкостях ніс міг би навіть виглядати майже чорним, бо найтемніший червоний колір, який можуть бачити людські очі, має довжину хвилі близько 780 нанометрів.

Попри фантастичність цієї концепції, гіпотеза допомагає уявити, наскільки грандіозною була б подорож Санта Клауса.