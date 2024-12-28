Під час відпочинку американський актор чилійського походження читає "Веди свій плуг понад кістками мертвих", пише 24 Канал. Цей роман написала польська письменниця й нобелівська лавреатка Ольга Токарчук, яка має українське походження.

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Педро Паскаля помітили на відпочинку з книгою Токарчук

Обкладинку книги, яку читає Педро Паскаль, видно на відео, яке було опубліковане в соцмережі Х користувачем Pedro Pascal Daily.

Книга "Веди свій плуг понад кістками мертвих" вийшла у 2009 році і стала одним із найпопулярніших творів Токарчук.

Українською роман "Веди свій плуг понад кістками мертвих" вийшов у 2011 році в перекладі Божени Антоняк для львівського видавництва "Урбіно". Роман розповідає про серію загадкових вбивств місцевих мешканців.

Раніше 24 Канал повідомляв, що американська газета The New York Times оприлюднила рейтинг 100 найкращих книг 2024 року. До рейтингу потрапила повість Токарчук – "Емпусіон".

Як відомо, Ольга Токарчук виросла в Сулехові у родині вихідців з України. Її бабця була родом з України й свого часу вийшла заміж за поляка.