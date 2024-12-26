Українці 75 тисяч разів купили книги за "Зимову єПідтримку". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
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Які книги купують українці
Михайло Федоров поділився цікавою статистикою, які книжки українці купують найчастіше.
До переліку десяти найбільш популярних книг увійшли:
- "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест,
- "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер,
- "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка,
- "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич,
- "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина,
- "Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер,
- "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла,
- "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса,
- "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон,
- "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.
Щиро радію, що для багатьох українців підтримка – це хороша книга,
– зазначив Федоров.
Що відомо про "Зимову єПідтримку"
Як відомо, в Україні 1 грудня стартувала програма "Зимова єпідтримка", яка чинна до кінця зими.
У рамках програми громадяни можуть отримати тисячу гривень. Оформити виплати можна через Дію, Укрпошту чи банки-партнери.
Окрім книг, гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, освітніх і медичних послуг, транспорту, благодійність або допомогу ЗСУ.