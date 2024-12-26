Українці 75 тисяч разів купили книги за "Зимову єПідтримку". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Які книги купують українці

Михайло Федоров поділився цікавою статистикою, які книжки українці купують найчастіше.

До переліку десяти найбільш популярних книг увійшли:

"Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест,

"Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер,

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка,

"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич,

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина,

"Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер,

"Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла,

"Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса,

"Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон,

"Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.

Щиро радію, що для багатьох українців підтримка – це хороша книга,

– зазначив Федоров.

Що відомо про "Зимову єПідтримку"

Як відомо, в Україні 1 грудня стартувала програма "Зимова єпідтримка", яка чинна до кінця зими.

У рамках програми громадяни можуть отримати тисячу гривень. Оформити виплати можна через Дію, Укрпошту чи банки-партнери.

Окрім книг, гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, ліків, освітніх і медичних послуг, транспорту, благодійність або допомогу ЗСУ.