Роботодавці зазвичай не зазначають зарплату для таких фахівців, проте доступна інформація свідчить про значний діапазон: спеціалістам з ШІ пропонують зарплату від 18 000 до 137 000 гривень на місяць. Про це розповідається у дослідження Happy Mondey.

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AI Engineer

Одна з найбільш популярних позицій – це інженер штучного інтелекту. Основна мета роботи полягає у створенні, впровадженні та підтримці моделей машинного навчання та ШІ. Компанії формулюють різні обов’язки та вимоги для таких фахівців.

До обов’язків може входити:

  • аналіз та інтерпретація великих обсягів даних для виявлення тенденцій і закономірностей;
  • робота над покращенням алгоритмів та моделей ШІ;
  • інтеграція ШІ-рішень у бізнес-процеси та продукти компанії;
  • участь у дослідженнях та впровадження нових методик та алгоритмів AI тощо.

Серед вимог:

  • досвід роботи з LLM моделями (OpenAI GPT, Gemini тощо);
  • знання мов програмування;
  • освіта, пов’язана з Data Science/ML/AI;
  • знання алгоритмів машинного навчання, глибокого навчання, обробки природної мови (NLP);
  • аналітичні здібності;
  • знання англійської.

Наразі такий спеціаліст потрібен мережі магазинів "Аврора", компанії Wise IT, Unravel, Maya B LLC, Veido та іншим.

AI Copywriter

Найчастіше ШІ-інструменти використовують для роботи з текстами, внаслідок чого з’явилося багато вакансій для тих, хто вміє створювати контент за допомогою штучного інтелекту.

Основна задача такого фахівця – розробка та редагування текстового контенту за допомогою ШІ-інструментів, здебільшого в контексті SEO-текстів. Цю позицію також можуть називати оператором GPT або ШІ-редактором.

Традиційні обов’язки:

  • підбір тем і прикладів для написання чи рерайту статей;
  • збір та перевірка фактів для статей;
  • створення статей за допомогою інструментів ШІ;
  • «олюднення» створеного штучним інтелектом контенту;
  • робота з SEO-інструментами, аналіз ефективності контенту та отриманого трафіку тощо.

Очікування від кандидатів:

  • розуміння SEO та його застосування у створенні оптимізованого контенту;
  • досвід роботи з текстами;
  • володіння Jasper AI, ChatGPT, Deepl, Grammarly, Copyleaks або аналогами.

Наразі такого фахівця шукають в EchoGlobal, Affnetix, Angel Group, Aweb та інших компаніях.

AI Creator

Крім роботи з текстами, ШІ також може бути корисним у створенні зображень та відео. Фахівці, здатні генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту, активно затребувані в компаніях різних галузей.

Ймовірні завдання:

  • розробка промптів та створення AI-зображень;
  • перетворення зображень на оригінальний відеоконтент за допомогою Luma, Runway, Leonardo тощо;
  • формування технічних завдань для моушн-дизайнерів;
  • візуалізації інтер’єрів та екстер’єрів, 3D-планування;
  • креативи для соцмереж — фото/відео;
  • генерування аватарів тощо.

Бажані навички та досвід:

  • володіння англійською мовою;
  • розуміння механіки написання промптів;
  • досвід генерування фото- та відеоконтенту за допомогою AI-інструментів;
  • навички роботи з Photoshop.

AI Creator або Content Moderator зараз потрібен в корпорації девелоперів "КУБ", інноваційна компанія Alceberg, Convidera та інші.

Менеджер із впровадження ШІ-рішень

Ця позиція поєднує в собі проєктний менеджмент і бізнес-аналіз, де важливіше мати розуміння бізнес-процесів, ніж знання ШІ-інструментів. Наразі благодійний фонд Zagoriy Foundation шукає фахівця на цю роль.

Основні сфери відповідальності та завдання:

  • стратегічне впровадження ШІ: розробка всебічної стратегії інтеграції технологій ШІ у різні підрозділи;
  • регулярна оцінка нових технологій та інновацій у сфері ШІ;
  • керівництво проєктами ШІ, забезпечення їх виконання в строк, в рамках бюджету і з необхідною якістю;
  • підтримка розробки та проведення навчальних програм для підвищення грамотності у галузі ШІ в компанії.

Кваліфікаційні вимоги:

  • вища освіта в галузі комп’ютерних наук, наук про дані, штучного інтелекту, або суміжних дисциплін;
  • досвід на керівних позиціях, пов’язаних із реалізацією ШІ;
  • продемонстровані успіхи в розробці та впровадженні стратегій ШІ, які призводять до значного покращення бізнес-процесів;
  • навички управління проєктами;
  • володіння англійською мовою на високому рівні.

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