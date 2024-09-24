Роботодавці зазвичай не зазначають зарплату для таких фахівців, проте доступна інформація свідчить про значний діапазон: спеціалістам з ШІ пропонують зарплату від 18 000 до 137 000 гривень на місяць. Про це розповідається у дослідження Happy Mondey.

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AI Engineer

Одна з найбільш популярних позицій – це інженер штучного інтелекту. Основна мета роботи полягає у створенні, впровадженні та підтримці моделей машинного навчання та ШІ. Компанії формулюють різні обов’язки та вимоги для таких фахівців.

До обов’язків може входити:

аналіз та інтерпретація великих обсягів даних для виявлення тенденцій і закономірностей;

робота над покращенням алгоритмів та моделей ШІ;

інтеграція ШІ-рішень у бізнес-процеси та продукти компанії;

участь у дослідженнях та впровадження нових методик та алгоритмів AI тощо.

Серед вимог:

досвід роботи з LLM моделями (OpenAI GPT, Gemini тощо);

знання мов програмування;

освіта, пов’язана з Data Science/ML/AI;

знання алгоритмів машинного навчання, глибокого навчання, обробки природної мови (NLP);

аналітичні здібності;

знання англійської.

Наразі такий спеціаліст потрібен мережі магазинів "Аврора", компанії Wise IT, Unravel, Maya B LLC, Veido та іншим.

AI Copywriter

Найчастіше ШІ-інструменти використовують для роботи з текстами, внаслідок чого з’явилося багато вакансій для тих, хто вміє створювати контент за допомогою штучного інтелекту.

Основна задача такого фахівця – розробка та редагування текстового контенту за допомогою ШІ-інструментів, здебільшого в контексті SEO-текстів. Цю позицію також можуть називати оператором GPT або ШІ-редактором.

Традиційні обов’язки:

підбір тем і прикладів для написання чи рерайту статей;

збір та перевірка фактів для статей;

створення статей за допомогою інструментів ШІ;

«олюднення» створеного штучним інтелектом контенту;

робота з SEO-інструментами, аналіз ефективності контенту та отриманого трафіку тощо.

Очікування від кандидатів:

розуміння SEO та його застосування у створенні оптимізованого контенту;

досвід роботи з текстами;

володіння Jasper AI, ChatGPT, Deepl, Grammarly, Copyleaks або аналогами.

Наразі такого фахівця шукають в EchoGlobal, Affnetix, Angel Group, Aweb та інших компаніях.

AI Creator

Крім роботи з текстами, ШІ також може бути корисним у створенні зображень та відео. Фахівці, здатні генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту, активно затребувані в компаніях різних галузей.

Ймовірні завдання:

розробка промптів та створення AI-зображень;

перетворення зображень на оригінальний відеоконтент за допомогою Luma, Runway, Leonardo тощо;

формування технічних завдань для моушн-дизайнерів;

візуалізації інтер’єрів та екстер’єрів, 3D-планування;

креативи для соцмереж — фото/відео;

генерування аватарів тощо.

Бажані навички та досвід:

володіння англійською мовою;

розуміння механіки написання промптів;

досвід генерування фото- та відеоконтенту за допомогою AI-інструментів;

навички роботи з Photoshop.

AI Creator або Content Moderator зараз потрібен в корпорації девелоперів "КУБ", інноваційна компанія Alceberg, Convidera та інші.

Менеджер із впровадження ШІ-рішень

Ця позиція поєднує в собі проєктний менеджмент і бізнес-аналіз, де важливіше мати розуміння бізнес-процесів, ніж знання ШІ-інструментів. Наразі благодійний фонд Zagoriy Foundation шукає фахівця на цю роль.

Основні сфери відповідальності та завдання:

стратегічне впровадження ШІ: розробка всебічної стратегії інтеграції технологій ШІ у різні підрозділи;

регулярна оцінка нових технологій та інновацій у сфері ШІ;

керівництво проєктами ШІ, забезпечення їх виконання в строк, в рамках бюджету і з необхідною якістю;

підтримка розробки та проведення навчальних програм для підвищення грамотності у галузі ШІ в компанії.

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта в галузі комп’ютерних наук, наук про дані, штучного інтелекту, або суміжних дисциплін;

досвід на керівних позиціях, пов’язаних із реалізацією ШІ;

продемонстровані успіхи в розробці та впровадженні стратегій ШІ, які призводять до значного покращення бізнес-процесів;

навички управління проєктами;

володіння англійською мовою на високому рівні.

Стабільна робота та гідні умови праці формують надійний фундамент для успішної кар'єри. "МакДональдз" пропонує своїм співробітникам не лише конкурентну заробітну плату, а й великий пакет бенефітів. Зокрема корпоративне медичне страхування, безплатні курси англійської мови, мотиваційні програми та можливість отримати додатковий щомісячний бонус. "МакДональдз" – це місце, де люди не просто працюють, а відчувають підтримку та турботу!