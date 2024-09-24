Роботодавці зазвичай не зазначають зарплату для таких фахівців, проте доступна інформація свідчить про значний діапазон: спеціалістам з ШІ пропонують зарплату від 18 000 до 137 000 гривень на місяць. Про це розповідається у дослідження Happy Mondey.
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AI Engineer
Одна з найбільш популярних позицій – це інженер штучного інтелекту. Основна мета роботи полягає у створенні, впровадженні та підтримці моделей машинного навчання та ШІ. Компанії формулюють різні обов’язки та вимоги для таких фахівців.
До обов’язків може входити:
- аналіз та інтерпретація великих обсягів даних для виявлення тенденцій і закономірностей;
- робота над покращенням алгоритмів та моделей ШІ;
- інтеграція ШІ-рішень у бізнес-процеси та продукти компанії;
- участь у дослідженнях та впровадження нових методик та алгоритмів AI тощо.
Серед вимог:
- досвід роботи з LLM моделями (OpenAI GPT, Gemini тощо);
- знання мов програмування;
- освіта, пов’язана з Data Science/ML/AI;
- знання алгоритмів машинного навчання, глибокого навчання, обробки природної мови (NLP);
- аналітичні здібності;
- знання англійської.
Наразі такий спеціаліст потрібен мережі магазинів "Аврора", компанії Wise IT, Unravel, Maya B LLC, Veido та іншим.
AI Copywriter
Найчастіше ШІ-інструменти використовують для роботи з текстами, внаслідок чого з’явилося багато вакансій для тих, хто вміє створювати контент за допомогою штучного інтелекту.
Основна задача такого фахівця – розробка та редагування текстового контенту за допомогою ШІ-інструментів, здебільшого в контексті SEO-текстів. Цю позицію також можуть називати оператором GPT або ШІ-редактором.
Традиційні обов’язки:
- підбір тем і прикладів для написання чи рерайту статей;
- збір та перевірка фактів для статей;
- створення статей за допомогою інструментів ШІ;
- «олюднення» створеного штучним інтелектом контенту;
- робота з SEO-інструментами, аналіз ефективності контенту та отриманого трафіку тощо.
Очікування від кандидатів:
- розуміння SEO та його застосування у створенні оптимізованого контенту;
- досвід роботи з текстами;
- володіння Jasper AI, ChatGPT, Deepl, Grammarly, Copyleaks або аналогами.
Наразі такого фахівця шукають в EchoGlobal, Affnetix, Angel Group, Aweb та інших компаніях.
AI Creator
Крім роботи з текстами, ШІ також може бути корисним у створенні зображень та відео. Фахівці, здатні генерувати зображення за допомогою штучного інтелекту, активно затребувані в компаніях різних галузей.
Ймовірні завдання:
- розробка промптів та створення AI-зображень;
- перетворення зображень на оригінальний відеоконтент за допомогою Luma, Runway, Leonardo тощо;
- формування технічних завдань для моушн-дизайнерів;
- візуалізації інтер’єрів та екстер’єрів, 3D-планування;
- креативи для соцмереж — фото/відео;
- генерування аватарів тощо.
Бажані навички та досвід:
- володіння англійською мовою;
- розуміння механіки написання промптів;
- досвід генерування фото- та відеоконтенту за допомогою AI-інструментів;
- навички роботи з Photoshop.
AI Creator або Content Moderator зараз потрібен в корпорації девелоперів "КУБ", інноваційна компанія Alceberg, Convidera та інші.
Менеджер із впровадження ШІ-рішень
Ця позиція поєднує в собі проєктний менеджмент і бізнес-аналіз, де важливіше мати розуміння бізнес-процесів, ніж знання ШІ-інструментів. Наразі благодійний фонд Zagoriy Foundation шукає фахівця на цю роль.
Основні сфери відповідальності та завдання:
- стратегічне впровадження ШІ: розробка всебічної стратегії інтеграції технологій ШІ у різні підрозділи;
- регулярна оцінка нових технологій та інновацій у сфері ШІ;
- керівництво проєктами ШІ, забезпечення їх виконання в строк, в рамках бюджету і з необхідною якістю;
- підтримка розробки та проведення навчальних програм для підвищення грамотності у галузі ШІ в компанії.
Кваліфікаційні вимоги:
- вища освіта в галузі комп’ютерних наук, наук про дані, штучного інтелекту, або суміжних дисциплін;
- досвід на керівних позиціях, пов’язаних із реалізацією ШІ;
- продемонстровані успіхи в розробці та впровадженні стратегій ШІ, які призводять до значного покращення бізнес-процесів;
- навички управління проєктами;
- володіння англійською мовою на високому рівні.
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