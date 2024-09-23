Про це мовиться в дослідженні Міністерства освіти Великобританії. Вчені зазначають, що в майбутньому близько 30% робочих місць у світі можуть бути замінені чат-ботами та нейромережами.

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Які професії може замінити штучний інтелект

Експерти визначили 20 професій, які перебувають під загрозою:

  • юристи;
  • адвокати;
  • психологи;
  • бухгалтери;
  • економісти;
  • маркетологи;
  • HR-менеджери;
  • інженери-будівельники;
  • кредитні контролери;
  • менеджери з розрахунку ЗП;
  • менеджери та директори із закупівель;
  • фінансові менеджери та директори;
  • держслужбовці в апараті уряду;
  • фахівці з бізнесу та суміжних питань;
  • фінансові менеджери по роботі з клієнтами;
  • бізнес-аналітики та консультанти з менеджменту;
  • консультанти з освіти та шкільні інспектори;
  • інвестиційні та фінансові аналітики/консультанти;
  • фахівці в галузі бізнесу, досліджень та управління;
  • фахівці з управління бізнес- та фінансовими проєктами.

Згідно з даними Міністерства освіти Великобританії, штучний інтелект може замінити тисячі працівників у галузях юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR.

Варто зазначити, що журналісти, письменники та інші професії, пов'язані з текстом, не потрапили до цього списку, ймовірно, через потребу в творчому підході, що виходить за межі алгоритмів і знань, у роботі з тектсом.

Водночас професії, які потребують фізичної праці, такі як тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники та монтажники, можуть бути більш впевненими у своєму майбутньому.