Про це мовиться в дослідженні Міністерства освіти Великобританії. Вчені зазначають, що в майбутньому близько 30% робочих місць у світі можуть бути замінені чат-ботами та нейромережами.

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Які професії може замінити штучний інтелект

Експерти визначили 20 професій, які перебувають під загрозою:

юристи;

адвокати;

психологи;

бухгалтери;

економісти;

маркетологи;

HR-менеджери;

інженери-будівельники;

кредитні контролери;

менеджери з розрахунку ЗП;

менеджери та директори із закупівель;

фінансові менеджери та директори;

держслужбовці в апараті уряду;

фахівці з бізнесу та суміжних питань;

фінансові менеджери по роботі з клієнтами;

бізнес-аналітики та консультанти з менеджменту;

консультанти з освіти та шкільні інспектори;

інвестиційні та фінансові аналітики/консультанти;

фахівці в галузі бізнесу, досліджень та управління;

фахівці з управління бізнес- та фінансовими проєктами.

Згідно з даними Міністерства освіти Великобританії, штучний інтелект може замінити тисячі працівників у галузях юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR.

Варто зазначити, що журналісти, письменники та інші професії, пов'язані з текстом, не потрапили до цього списку, ймовірно, через потребу в творчому підході, що виходить за межі алгоритмів і знань, у роботі з тектсом.

Водночас професії, які потребують фізичної праці, такі як тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники та монтажники, можуть бути більш впевненими у своєму майбутньому.