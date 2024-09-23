Про це мовиться в дослідженні Міністерства освіти Великобританії. Вчені зазначають, що в майбутньому близько 30% робочих місць у світі можуть бути замінені чат-ботами та нейромережами.
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Які професії може замінити штучний інтелект
Експерти визначили 20 професій, які перебувають під загрозою:
- юристи;
- адвокати;
- психологи;
- бухгалтери;
- економісти;
- маркетологи;
- HR-менеджери;
- інженери-будівельники;
- кредитні контролери;
- менеджери з розрахунку ЗП;
- менеджери та директори із закупівель;
- фінансові менеджери та директори;
- держслужбовці в апараті уряду;
- фахівці з бізнесу та суміжних питань;
- фінансові менеджери по роботі з клієнтами;
- бізнес-аналітики та консультанти з менеджменту;
- консультанти з освіти та шкільні інспектори;
- інвестиційні та фінансові аналітики/консультанти;
- фахівці в галузі бізнесу, досліджень та управління;
- фахівці з управління бізнес- та фінансовими проєктами.
Згідно з даними Міністерства освіти Великобританії, штучний інтелект може замінити тисячі працівників у галузях юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR.
Варто зазначити, що журналісти, письменники та інші професії, пов'язані з текстом, не потрапили до цього списку, ймовірно, через потребу в творчому підході, що виходить за межі алгоритмів і знань, у роботі з тектсом.
Водночас професії, які потребують фізичної праці, такі як тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники та монтажники, можуть бути більш впевненими у своєму майбутньому.