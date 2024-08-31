Це змушує припускати, що стрімкий прогрес таких технологій, як великі дані, хмарні обчислення та штучний інтелект, суттєво трансформує ринок праці. За словами дослідників Всесвітнього економічного форуму, майже чверть усіх існуючих професій зміниться протягом наступних п’яти років.

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Які навички будуть необхідні в майбутньому

Технічна грамотність стає однією з ключових навичок, необхідних для успішної конкуренції на майбутньому ринку праці.

Це не означає, що кожен повинен володіти програмуванням або розуміти складнощі машинного навчання. Однак у майбутньому професії у технічних галузях STEM набудуть ще більшої значущості.

Що таке STEM STEM – це загальний термін, який використовують для об’єднання різних, але споріднених технічних дисциплін науки, технологій, інженерії та математики.

Далі слід звернути увагу на аналітичне мислення. Для його розвитку важливо вдосконалювати когнітивні здібності, тобто вміння помічати закономірності, аналізувати факти та робити неупереджені висновки. Це вимагає тренування уваги і концентрації, адже сучасні технології, соціальні мережі та реклама постійно змагаються за нашу увагу, викликаючи страх щось пропустити.

Аналітичні здібності також включають допитливість і прагнення до постійного самовдосконалення. Для цього потрібно вміти зосереджуватися на своїй меті. Високий рівень володіння англійською мовою також є надзвичайно важливою навичкою. Крім того, творчість. У будь-якій сфері – чи то наука, інженерія, дизайн або мистецтво – перевагу матиме той, хто зуміє поєднати технічну компетентність із креативним підходом.

Спілкування та емпатія стануть надзвичайно цінними навичками, особливо в епоху штучного інтелекту. Незалежно від того, як швидко розвиваються технології, людська увага, вміння працювати в команді, вислухати, підтримати та виявити співчуття будуть завжди високо цінуватися.

Як технології змінять роботу

Не дивно, що в найближчому майбутньому інформаційні та новітні технології стануть одними з найперспективніших галузей. Розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриє нові можливості.

Однією з перспективних професій майбутнього в цій сфері може стати інженер запитів для штучного інтелекту – фахівець, який спеціалізується на взаємодії з моделями штучного інтелекту, який допоможе правильно формулювати запити та виступатиме посередником між людьми та штучним інтелектом.

Інші перспективні вакансії, пов’язані зі штучним інтелектом, включають спеціалістів з етики, інженерів з безпеки та розробників зручних інтерфейсів для взаємодії людини з машинами. У сфері штучного інтелекту людям різних професій радять сприймати його не як конкурента, а як партнера, і навчитися ефективно співпрацювати з ним.

Ще одним перспективним напрямком стане аналіз великих даних, які включають величезні масиви інформації, від онлайн-платформ на кшталт Netflix до адронного колайдера та систем керування. Крім того, фахівці з кібербезпеки залишатимуться затребуваними, адже зростання обсягу конфіденційної інформації потребує захисту. Також будуть необхідні спеціалісти з фінансових технологій, бізнес-аналітики та розробники блокчейн-систем.

На які професії буде підвищений попит

Згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму «Майбутнє робочих місць» за 2023 рік, попит на «зелені» робочі місця стрімко зростає в різних секторах і галузях. Західні країни та Японія зараз лідирують за кількістю нових робочих місць у сфері «зеленої» енергетики та сталого розвитку, а Китай поступово наздоганяє їх.

Ці професії можуть охоплювати бізнес, науку, політику або безпосередньо стосуватися охорони навколишнього середовища, зокрема в галузях, що займаються розвитком відновлюваних джерел енергії, нових джерел енергії та батарей.

Вони також можуть бути пов'язані зі збереженням видів, що перебувають під загрозою зникнення, бізнес-консультуванням або юридичною практикою в контексті змін у природоохоронному законодавстві. Крім того, зросте попит на урбаністів, архітекторів, дизайнерів та розробників розумних будинків.

Що чекає на робітничі професії

Професії, пов'язані з фізичною працею, такі як механіки, ремонтники, електрики та будівельники, все ще залишатимуться затребуваними в найближчі роки.

Зі старінням населення та збільшенням тривалості життя потреба в догляді та лікуванні лише зростатиме.

У ситуаціях, де потрібні точні й дрібні завдання, людина все ще буде незамінною. Проте, щоб залишатися конкурентоспроможними, цим фахівцям доведеться постійно вдосконалювати свої технічні навички та освоювати новітні розумні інструменти.

Також може зрости попит на нові професії в сільському господарстві. Зі зростанням населення планети забезпечення їжею стане ще актуальнішим. Однак акцент буде більше на досвідчених інженерах, ніж на традиційних фермерах.

Які професії в майбутньому зникнуть

Однак багато професій невдовзі почнуть зникати з ринку праці, оскільки ці види робіт стають дедалі легшими для автоматизації.

Сфери та вакансії, які незабаром можуть зникнути з ринку праці: