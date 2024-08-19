Велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень. 24 Канал зібрав різні досвіди таких країн.

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Бельгія

Прагнучи покращити баланс між роботою та особистим життям, Бельгія перейшла на чотириденний робочий тиждень. Значна кількість працівників скористалася перевагами нового графіку.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним кадровою компанією Acerta, 56,5% бельгійських працівників перейшли на чотириденний робочий тиждень з моменту прийняття закону в листопаді 2022 року. Згідно з новими умовами, працівники можуть працювати або 9,5 години на день за 38-годинного робочого тижня, або 10 годин на день за 40-годинного робочого тижня.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо привітав цей закон. Він вважає, що це важливий крок вперед, який надає людям і компаніям більшу гнучкість в організації свого робочого часу. Результати опитування свідчать про те, що працівники позитивно сприймають ці зміни: 77,6% назвали бажання мати більше особистого часу основною причиною переходу на скорочений робочий тиждень.

За успіхом ініціативи в Бельгії, ймовірно, уважно стежитимуть інші європейські країни, які розглядають можливість проведення подібних реформ.

Ісландія

Ісландія є країною, яка практикує це найбільше, навіть на міжнародному рівні.

Відповідно до дослідження Forbes за 2023 рік, майже 90 відсотків ісландських робітників скоротили робочий день та ввели чотириденний тиждень. У цій країні було одне з найбільших і найтриваліших у світі випробувань цієї практики, яке тривало з 2015 по 2019 рік.

Дослідники виявили, що стрес і виснаження працівників зменшилися, а баланс між життям і роботою покращився, але інші скандинавські країни, як-от Швеція, не мають такого успіху, як Ісландія.

Франція

У Франції цей підхід не закріплений законодавчо, проте він стає все популярнішим.

Запровадження чотириденного робочого тижня в цій європейській країні може бути пов’язане з тим, що Франція ввела 35-годинний робочий тиждень на законодавчому рівні понад два десятиліття тому, і, швидше за все, він більше ніколи не зміниться.

Литва

Нещодавнє опитування показало, що більшість литовців підтримують ідею чотириденного робочого тижня, причому 51% респондентів висловив схвалення цієї пропозиції. Опитування також показало, що 35% респондентів виступають проти цієї ідеї, а 14% не визначилися з відповіддю.

Хоча уряд офіційно не запровадив чотириденний робочий тиждень по всій країні, законодавство, прийняте у 2021 році, дозволяє батькам з маленькими дітьми працювати за скороченим 32-годинним робочим тижнем, фактично запроваджуючи чотириденний робочий тиждень для цієї категорії працівників.

Німеччина, Іспанія та Португалія

Наразі випробування тривають у Німеччині, Іспанії та Португалії, і вони дають багатообіцяльні результати.

В Іспанії уряд погодився запровадити 32-годинний робочий тиждень на 3 роки, при цьому працівники отримуватимуть ту ж саму заробітну плату.

Німеччина, де середня тривалість робочого тижня становить 34,2 години, також розпочала випробувальний період під впливом профспілок, які наполягають на скороченні робочого часу. Згідно з нещодавнім опитуванням Forsa, 71% німецьких працівників висловив бажання працювати лише чотири дні на тиждень.

Португалія також приєдналася до цієї ініціативи. В червні розпочали шестимісячне випробування чотириденного робочого тижня на 39 корпоративних підприємствах. Оскільки більшість португальських працівників (три чверті) працюють понад 40 годин на тиждень, новий захід має на меті зменшити робоче навантаження і потенційно підвищити продуктивність.

Плюси і мінуси

Запровадження чотириденного робочого тижня є позитивним рішенням для працівників, оскільки має значно більше переваг, ніж недоліків.

Зокрема, виявили, що продуктивність підвищується, витрати зменшуються, а претендентів на роботу стає більше.

Ще одна перевага чотириденного робочого тижня полягає в тому, що він залучає кращих кандидатів на роботу та сприяє утриманню працівників.

Одним із недоліків може бути те, що чотириденний робочий тиждень не для всіх, і деякі галузі не можуть його застосовувати.