Водночас 60% респондентів не планують змінювати роботу, зокрема через задоволення поточним графіком та стабільністю. Про це свідчать дані дослідження, проведеного платформою OLX Робота у червні 2024 року, розповідають Тренди 24.

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Що українцям важливо при виборі роботи

Опитування виявило, що українці при виборі роботи найбільше цінують рівень заробітної плати (85%). Серед інших важливих факторів – можливість віддаленої роботи (42%), близькість до дому (41%), гнучкий графік (40%) та офіційне працевлаштування (35%). Крім того, респонденти звертають увагу на наявність бронювання (19%), репутацію компанії (18%) і соціальну позицію роботодавця (7%).

Найчастіше шукачі роботи стикаються з такими перешкодами, як низька зарплата, обмежена кількість вакансій у певних галузях і регіонах, а також високі вимоги роботодавців. Вакансії для різноробочих, продавців, водіїв, вантажників, прибиральниць та охоронців залишаються найбільш популярними серед українців.

Які професії серед українців найпопулярніші

Топ-10 професій з найбільшою кількістю відгуків на одну вакансію включає менеджерів інтернет-магазинів, копірайтерів, операторів ПК, операторів чатів, контент-менеджерів, менеджерів по закупках, пакувальників, SMM-менеджерів, промоутерів і комплектувальників.

Найбільше відгуків на вакансії отримують у Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Дослідження показало, що за перше півріччя 2024 року було розміщено 107 063 вакансії, орієнтовані на соціально вразливі верстви населення.

Ці вакансії отримують на 65% більше відгуків, що свідчить про високий попит на інклюзивні умови праці. Найбільше таких пропозицій представлено в роздрібній торгівлі, логістиці, виробництві та будівництві.

Найбільш активно такі вакансії розміщують у Чернівецькій, Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Зверніть увагу! Дослідження було проведено у червні 2024 року за участі 4 426 респондентів.