На допомогу власникам господарств прийшли роботи та штучний інтелект. Саме їх залучають до роботи замість людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Деякі роботи можуть самостійно збирати плоди

Такі роботи збирають фрукти завдяки спеціальним датчикам і програмному забезпеченню.

Ми залучили 17 різних моделей машинного навчання. Ми визначаємо рівень стиглості за кольором – так само, як і більшість людей,

– розповів Ерік Адамсон, засновник стартапу Tortuga.

За його словами, іноді трапляються нестандартні випадки, коли фрукти дозрівають зверху донизу. Іноді кольори дуже неоднорідні.

"Це створює дуже складний набір різних рішень і спостережень, які об'єднуються для формування алгоритмів цього штучного інтелекту, специфічного для збору врожаю фруктів", – додав Адамсон.

Один робот може зібрати до 800 полуниць за годину. Щоб пришвидшити процес, ягоди складають у контейнери, до яких роботу простіше дістатися.

Роботи можуть імітувати комах для активізації запилення

Деякі моделі роботів навіть здатні імітувати комах для активізації запилення.

Робот самостійно рухається вздовж ряду. Щойно він розпізнає квітку, як пристрій надсилає до неї потік повітря. Через коливання квітки під тиском повітряної маси, пилок падає донизу у приймочку. Таким чином відбувається зав'язування плодів,

– зазначив Ітан Геллер, співзасновник Aruga Al Farming.

Експерти прогнозують, що кількість завдань для роботів у фермерстві збільшиться вже у найближчому майбутньому.