Запропоновані штучним інтелектом рішення допомогли створити панелі з фактично рекордною ефективністю. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на портал Tech Xplore.

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Які рішення запропонував штучний інтелект

Як пояснюють вчені, один із важливих шарів сонячних панелей називають транспортером дірок, адже він переносить пари електрон-дірок, які утворюються після поглинання сонячного світла фотоелементом. Тому для вдосконалення панелей вирішили шукати нові підходи у створенні цього шару.

Для пошуку рішень вчені використали алгоритм машинного навчання – метод штучного інтелекту з використанням математичних моделей. Науковці використали 101 молекулу і за допомогою синтезованих матеріалів створили навчальні прототипи для ШІ. Після цього штучний інтелект сам обрав 24 найкращі варіанти для транспортеру дірок.

Один із варіантів, який запропонував ШІ, передбачає створення елементів сонячних панелей з перовскіту. Ефективність такого поєднання – 26,2%. Зараз рекорд для елементів цього типу становить 26,7%.

За словами вчених, під час випробувань їм вдалося створити ще кілька матеріалів, близьких до найбільш ефективних. Автори дослідження вважають, що в майбутньому за допомогою цього методу можна буде зробити сонячні елементи ще ефективнішими.