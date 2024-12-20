Одну із вітрових станцій збудують на заході України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Elementum Energy.

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Наскільки потужна станція

Компанія збудує масштабну вітрову електростанцію на межі кількох областей. Зокрема, Львівської, Тернопільської та Рівненської областей. Територія стане основою для нового об’єкта зеленої енергетики.

За прогнозами, ця вітрова станція вироблятиме близько 700 гігават – годин електроенергії щороку. Відомо, що цього достатньо для забезпечення електроенергією близько 600 тисяч мешканців. Крім того, очікується, що ця ініціатива запобігатиме щорічному викиду понад 530 тисяч тонн шкідливих викидів в атмосферу.

Ми бачимо значний потенціал у розвитку зеленої енергетики України, особливо в регіонах із високими природними ресурсами,

– пояснили у компанії.

Раніше писали про те, що у Тибеті збудували найвищу у світі сонячну електростанцію на висоті 5 228 метрів. Нова станція має потужність 100 мегаватів і використовує технології для використання відбивної властивості снігу та штучний інтелект для управління тепловим режимом..