Тому вчені створили керамічний акумулятор ProLogium. Що відомо про цю розробку – розповідає 24 Канал з посиланням на портал CleanTechnica.

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Що відомо про нові акумулятори

Тайванські науковці створили літій-керамічну батарею, яку часто називають "скляною". Ці акумулятори мають горючий рідний електроліт, як і звичайні літій-іонні моделі, котрі використовують чи не у всіх пристроях. Однак електроліт частково замінений на більш екологічний твердий метал.

У літій-керамічних батареях суттєво покращена щільність енергії з 8,36% до 11,9%. Крім того, щільність енергії в нових батареях суттєво більша, ніж в інших прототипів акумуляторів нового покоління. Мова йде про зріст ефективності на 79,6% у порівнянні з літій-залізо-фосфатними та нікель-марганцево-кобальтовими батареями.

Це означає менші, легші акумуляторні батареї з більшою дальністю ходу і поліпшеною енергоефективністю,

– наголосили в компанії ProLogium Technology.

Розробники наголосили, що вже передали тисячі акумуляторів автовиробникам по всьому світові для тестування. Однак на цьому компанія не зупиняється і прагне створювати подальші революційні інновації у цій сфері.