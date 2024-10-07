Дослідники з Університету Бінгемтона розробили штучні рослини, здатні виробляти електроенергію, а також виділяти кисень та поглинати вуглекислий газ, використовуючи природні процеси, подібні до фотосинтезу. Штучні листки створені для імітації транспірації та капілярного ефекту.

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Як це працює

"Листки" забезпечують постачання води та поживних речовин.

Професор Сокхин "Шон" Чхве разом із аспіранткою Мар'ям Резаї розробили штучні листя, здатні виробляти невеликі обсяги електроенергії за допомогою п'яти біосонячних елементів із фотосинтезуючими бактеріями. Спочатку вони створили рослину з п'ятьма листками і довели, що вона здатна поглинати CO2 і виділяти кисень.

Подальші удосконалення можуть включати використання різних видів бактерій для подовження терміну служби системи та розробку механізмів автоматичного забезпечення рослин водою та поживними речовинами. Важливим є і зниження рівня CO2 у приміщеннях, де його концентрація часто перевищує показники зовнішнього середовища, що негативно впливає на здоров’я, особливо у містах.

Штучні рослини, оснащені ціанобактеріями, ефективно знижують рівень CO2 і виробляють O2, використовуючи внутрішнє освітлення для фотосинтезу. Вони здатні зменшити концентрацію CO2 у приміщенні на 90%, що значно перевищує ефективність природних рослин. Окрім цього, система генерує біоелектрику, достатню для живлення портативних електронних пристроїв.