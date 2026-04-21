Когда был основан Рим и какие факты мы до сих пор не знаем о столице Италии.

Что нужно знать о Риме?

Еще в I веке до нашей эры была вычислена дата основания Рима – 21 апреля 753 года до нашей эры. Сегодня Рим является крупнейшим городом современной Италии, где с учетом пригородов проживает почти 4 миллиона человек. В то же время история и развитие города скрывают немало фактов:

Рим возник как город на 7 холмах

Сначала поселения первые появились на холме Палатин, а впоследствии люди поселились еще на 6 других – это Капитолий, Квиринал, Целий, Авентин, Эсквилин и Виминал. Поэтому Рим получил известное название – "город на 7 холмах".

Название Рима связано с первым царем города

Как известно, основателем и первым правителем Рима был Ромул. От его имени происходит и само название города. Этот период истории еще называют "эпохой 7 царей".

В Древнем Риме были современные удобства

Город во время расцвета империи имел развитую инфраструктуру: в домах могла быть как холодная, так и горячая вода, канализация и даже отопление. А еще в Риме существовали дороги, акведуки, термы, театры и стадионы.

Рим был крупнейшим городом мира

Во II веке нашей эры Рим считался крупнейшим городом в мире. Неудивительно, что в нем сосредотачивалось огромное количество архитектурных сооружений, среди которых Форум (центр Древнего Рима), Колизей (древнеримский амфитеатр), Пантеон (святыня всех богов, мавзолей королевской семьи и выдающихся художников), Триумфальные арки императоров Тита, Септимия Севера и Константина и тому подобное.

Центр империи перенесли в "Новый Рим"

В 330 году император Константин перенес столицу империи в Константинополь, который называли "Новым Римом". Этот город был построен на месте Византии. Такой шаг существенно изменил роль самого Рима.

Еще другие факты о Риме, которые не расскажут

Зато на сайте Britannica говорится о том, что именно Рим стал первым городом в мире, население которого достигло 1 миллиона человек в 133 году до нашей эры. Кроме того, этот город не всегда был столицей – например, в 1870 году столицей была Флоренция.

А еще известно, что римляне носили тоги – популярную верхнюю одежду, которую использовали только мужчины, которые не родились в рабстве.

Заметьте! Рим – это единственный город, который окружает целую страну. Речь идет о Ватикане, который является независимым государством под папской властью, которая расположена в пределах города Рим.

