Коли було засновано Рим та які факти ми досі не знаємо про столицю Італії, йдеться на сайті Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Що потрібно знати про Рим?

Ще у I столітті до нашої ери було вирахувано дату заснування Риму – 21 квітня 753 року до нашої ери. Сьогодні Рим є найбільшим містом сучасної Італії, де з урахуванням передмість проживає майже 4 мільйони людей. Водночас історія та розвиток міста приховують чимало фактів:

Рим виник як місто на 7 пагорбах

Спочатку поселення перші з'явилися на пагорбі Палатин, а згодом люди поселилися ще на 6 інших – це Капітолій, Квіринал, Целій, Авентін, Есквілін та Вімінал. Відтак Рим отримав відому назву – "місто на 7 пагорбах".

Назва Риму пов'язана з першим царем міста

Як відомо, засновником та першим правителем Риму був Ромул. Від його імені походить і сама назва міста. Цей період історії ще називають "епохою 7 царів".

У Стародавньому Римі були сучасні зручності

Місто під час розквіту імперії мало розвинену інфраструктуру: у будинках могла бути як холодна, так і гаряча вода, каналізація та навіть опалення. А ще у Римі існували дороги, акведуки, терми, театри та стадіони.

Рим був найбільшим містом світу

У II столітті нашої ери Рим вважався найбільшим містом у світі. Не дивно, що в ньому зосереджувалася величезна кількість архітектурних споруд, серед яких Форум (центр Cтародавнього Риму), Колізей (давньоримський амфітеатр), Пантеон (святиня всіх богів, мавзолей королівської родини і видатних митців), Тріумфальні арки імператорів Тіта, Септімія Севера та Костянтина тощо.

Центр імперії перенесли до "Нового Риму"

У 330 році імператор Костянтин переніс столицю імперії до Константинополя, який називали "Новим Римом". Це місто було збудоване на місці Візантія. Такий крок суттєво змінив роль самого Риму.

Ще інші факти про Рим, які не розкажуть

Натомість на сайті Britannica йдеться про те, що саме Рим став першим містом у світі, населення якого досягнуло 1 мільйона осіб у 133 році до нашої ери. Крім того, це місто не завжди було столицею – наприклад, в 1870 році столицею була Флоренція.

А ще відомо, що римляни носили тоги – популярний верхній одяг, який використовували лише чоловіки, які не народилися в рабстві.

Зауважте! Рим – це єдине місто, яке оточує цілу країну. Йдеться про Ватикан, який є незалежною державою під папською владою, яка розташована в межах міста Рим.

