Сообщает 24 Канал со ссылкой на Inc.

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В чем гениальность вопроса Безоса на собеседовании

Миллиардер Джефф Безос часто задавал кандидатам на собеседовании в Amazon один необычный вопрос.

Когда я работал в Amazon в 1999 – 2006 годах, любимым вопросом Джеффа Безоса на собеседовании был "Вы счастливчик?",

– поделился бывший руководитель Amazon Дэн Роуз.

Вопрос может показаться странным, но психологи утверждают, что это нестандартный, однако действенный способ оценить несколько ключевых качеств для успеха в бизнесе, таких как скромность, инициативность и оптимизм.

Безос задавал неординарный вопрос на собеседовании / Фото GettyImages

Удача как показатель скромности

Вопрос об удаче кандидата, по словам венчурного инвестора Патрика Майра, является отличным способом оценить его скромность.

Этот вопрос указывает на то, что вы понимаете, что ваша удача не зависит только от вашего интеллекта или трудовой этики, а также от того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время.

В то же время люди, которые не признают роль удачи в своей жизни, как правило, являются жадными до внимания эгоистами.

Удача как показатель инициативы

Наука также доказывает, что удача не является чисто случайной. Люди в значительной степени создают свою удачу через свое мировоззрение и поведение.

В одном психологическом эксперименте участники получили газету и должны были как можно быстрее подсчитать количество картинок на страницах. Некоторым понадобилось много времени, чтобы ответить, в то время, как другие сделали это за считанные секунды.

Исследователи тайно добавили на вторую страницу запись с таким текстом: "В этой газете 43 изображения. Можете прекратить читать". Люди, которые считали себя счастливчиками, значительно чаще замечали это поле и не тратили время на перелистывание страниц.

Удача – не случайность / Фото Pexels

Удача как показатель оптимизма

Признание того, что вам везет, указывает не только на ваши предыдущие удачи, но и на то, что вы ожидаете удачи в будущем. То есть, те, кто считает себя счастливчиками, склонны быть оптимистами.

Наука показывает, что сосредоточенность на возможностях и достатке, обычно, делает людей более креативными и улучшает когнитивные способности.

К слову, Билл Гейтс считает, что только 3 профессии выживут в эпоху ИИ. В частности он выделил сферы, которые являются слишком сложными для полной автоматизации.