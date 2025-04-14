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У чому геніальність запитання Безоса на співбесіді
Мільярдер Джефф Безос часто ставив кандидатам на співбесіді в Amazon одне незвичне запитання.
Коли я працював в Amazon у 1999 – 2006 роках, улюбленим запитанням Джеффа Безоса на співбесіді було "Ви щасливчик?",
– поділився колишній керівник Amazon Ден Роуз.
Запитання може здатися дивним, але психологи стверджують, що це нестандартний, проте дієвий спосіб оцінити кілька ключових якостей для успіху в бізнесі, таких як скромність, ініціативність і оптимізм.
Безос ставив неординарне питання на співбесіді / Фото GettyImages
Удача як показник скромності
Запитання про удачу кандидата, за словами венчурного інвестора Патріка Майра, є чудовим способом оцінити його скромність.
Це питання вказує на те, що ви розумієте, що ваша удача не залежить лише від вашого інтелекту чи трудової етики, а також від того, щоб опинитися в потрібному місці в потрібний час.
Водночас люди, які не визнають роль удачі в своєму житті, як правило, є жадібними до уваги егоїстами.
Удача як показник ініціативи
Наука також доводить, що удача не є суто випадковою. Люди значною мірою створюють свою удачу через свій світогляд і поведінку.
У одному психологічному експерименті учасники отримали газету і мали якомога швидше підрахувати кількість картинок на сторінках. Деяким знадобилося багато часу, щоб відповісти, в той час, як інші зробили це за лічені секунди.
Дослідники таємно додали на другу сторінку запис з таким текстом: "У цій газеті 43 зображення. Можете припинити читати". Люди, які вважали себе щасливчиками, значно частіше помічали це поле і не витрачали час на перегортання сторінок.
Удача – не випадковість / Фото Pexels
Удача як показник оптимізму
Визнання того, що вам щастить, вказує не лише на ваші попередні удачі, але й на те, що ви очікуєте удачі в майбутньому. Тобто, ті, хто вважає себе щасливчиками, схильні бути оптимістами.
Наука показує, що зосередженість на можливостях і достатку, зазвичай, робить людей більш креативними і покращує когнітивні здібності.
До слова, Білл Гейтс вважає, що лише 3 професії виживуть в епоху ШІ. Зокрема він виокремив сфери, які є надто складними для повної автоматизації.