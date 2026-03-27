Однако мало кто сегодня вспомнит, что первой исполнительницей песни "Кохання моє" была другая легендарная украинская певица. Об истории этой культовой композиции рассказывает 24 Канал.
Кто был первым исполнителем песни "Кохання моє"?
Многие слушатели впервые открыли для себя песню "Кохання моє" благодаря фильму "Ти – космос". Теперь она еще и зазвучала по-новому в исполнении Jerry Heil в рамках проекта "Дом звукозаписи".
Jerry Heil исполнила песню "Кохання моє": смотрите видео
Впрочем, не все знают, что эту композицию на слова Валентины Малышко и музыку Бориса Буевского создали еще в 1965 году. Более того,, первой ее исполнила легендарная Диана Петриненко – выдающаяся украинская певица и мать Тараса Петриненко, известного по хитам "Песня о песне", "Украина", "Там за горизонтом" и другими.
Мне также было сверхважно подсветить имя Дианы Петриненко. Для меня это огромный и, к сожалению, недооцененное сокровище нашей культуры. Я не хотела сильно переделывать ее песню или соревноваться с оригиналом, наоборот, хотела лишь напомнить, что она оставила после себя большое наследие, которое никуда не исчезло и которым стоит гордиться,
– подчеркнула Jerry Heil.
Диана Петриненко – "Любовь моя": смотрите видео
Заметим также, что в исполнении Jerry Heil песня "Кохання моє" получила джазовую аранжировку от крымскотатарского композитора Усейна Бекирова.
Что известно о проекте "Дом звукозаписи"?
На YouTube-канале "Дом звукозаписи" отмечается, что это авторский музыкальный проект Тины Кароль, основанный еще в 2014 году.
В его описании отмечается, что главная цель проекта – "пополнять музыкальный каталог Украины и предоставить новую жизнь песням, которые несправедливо забыты".
Каждый выпуск – это новый музыкальный перформанс с современной аранжировкой, погружением в историю композиции и ее творческим переосмыслением. Для участия в своем проекте Тина Кароль приглашает известных украинских артистов в студию, где они вместе создают уникальную версию песни.
Какие еще песни можно услышать в "Ты – космос"?
Премьера фильма "Ты – космос" вызвала настоящий фурор, в частности благодаря ярким саундтрекам. В ленте звучат три знаковых хита, два из которых – украинские.
Среди них песня "Нарисуй мне ночь", написана Мирославом Скориком и известна в исполнении Любови Чайковской. Также в фильме использована популярная композиция Назария Яремчука "Несравненный мир красоты".
Кроме этого, в фильме можно услышать легендарную французскую песню "Voyage, Voyage". Также в ленте используется композиция "Подолье" Николая Гнатюка и произведения Жана-Жака Руссо, Илана Пустопецкого и Ричарда Штрауса.