Однак мало хто сьогодні згадає, що першою виконавицею пісні "Кохання моє" була інша легендарна українська співачка. Про історію цієї культової композиції розповідає 24 Канал.

Хто був першим виконавцем пісні "Кохання моє"?

Чимало слухачів уперше відкрили для себе пісню "Кохання моє" завдяки фільму "Ти – космос". Тепер вона ще й зазвучала по-новому у виконанні Jerry Heil у межах проєкту "Дім звукозапису".

Втім, не всі знають, що цю композицію на слова Валентини Малишко та музику Бориса Буєвського створили ще у 1965 році. Ба більше, першою її виконала легендарна Діана Петриненко – видатна українська співачка та мати Тараса Петриненка, відомого за хітами "Пісня про пісню", "Україна", "Там за обрієм" та іншими.

Мені також було надважливо підсвітити ім'я Діани Петриненко. Для мене це величезний і, на жаль, недооцінений скарб нашої культури. Я не хотіла сильно перероблювати її пісню чи змагатися з оригіналом, навпаки, хотіла лише нагадати, що вона залишила по собі велику спадщину, яка нікуди не зникла і якою варто пишатися,

– наголосила Jerry Heil.

Зауважимо також, що у виконанні Jerry Heil пісня "Кохання моє" отримала джазове аранжування від кримськотатарського композитора Усейна Бекірова.

Що відомо про проєкт "Дім звукозапису"?

На YouTube-каналі "Дім звукозапису" зазначається, що це авторський музичний проєкт Тіни Кароль, започаткований ще у 2014 році.

У його описі наголошується, що головна мета проєкту – "поповнювати музичний каталог України та надати нове життя пісням, які несправедливо забуті".

Кожен випуск – це новий музичний перформанс із сучасним аранжуванням, зануренням в історію композиції та її творчим переосмисленням. Для участі у своєму проєкті Тіна Кароль запрошує відомих українських артистів до студії, де вони разом створюють унікальну версію пісні.

