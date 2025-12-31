Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Сколько стоит самая дорогая в мире елка?
Высота самой дорогой в мире елки составляет три метра, а стоимость достигает 5 миллионов долларов.
Над ее созданием работала мюнхенская компания Pro Aurum, использовав 2 024 золотые монеты Венской филармонии. Общий вес дерева превышает 60 килограммов.
Золотая елка потрясающе иллюстрирует это вневременное значение драгоценного металла,
– отметил представитель Pro Aurum Бенджамин Сума.
Впрочем, идея понравилась не всем. В соцсетях заявили, что на фоне роста стоимости жизни такая роскошь выглядит чрезмерной и провокационной.
В то же время в Pro Aurum отмечают, что елка создана как символ непреходящей ценности золота и не имеет целью привлекать потенциальных покупателей.
Какая рождественская елка была самой высокой?
По данным "Книги рекордов Гиннеса", самой высокой рождественской елкой в мире была ель Дугласа высотой 64,6 метра, которую установили и украсили в торговом центре Northgate Shopping Center в Сиэтле в декабре 1950 года.
Поскольку торговый центр открылся только в апреле того же года, елку использовали для привлечения внимания медиа и посетителей.
Во время транспортировки дерева ветви сняли, а после установки елки их снова прикрепили высотные монтажники. Из-за того, что высокие лесные деревья имеют обнаженный ствол на высоте около 20 метров, для формирования полноценной кроны к нижней части ствола дополнительно прикрепили ветви с других деревьев.
Ель срубили на горе Рейнир, примерно в 32 километрах от Сиэтла. Ее транспортировка в торговый центр происходила со специальным сопровождением на шоссе.
В какой стране Новый год встречают на кладбище?
Небольшой город Талька в Чили имеет необычную и несколько жуткую традицию празднования Нового года. В новогоднюю ночь местные жители собираются на кладбище у могил своих родных.
Празднование начинается с торжественного шествия на кладбище, которое возглавляет мэр города. Эта традиция существует уже более 20 лет.
Для жителей Тальки она имеет глубокое символическое значение. Таким образом в городе начинают новый год с чествования памяти умерших родственников.