Скільки коштує найдорожча у світі ялинка?

Висота найдорожчої у світі ялинки становить три метри, а вартість сягає 5 мільйонів доларів.

Над її створенням працювала мюнхенська компанія Pro Aurum, використавши 2 024 золоті монети Віденської філармонії. Загальна вага дерева перевищує 60 кілограмів.

Золота ялинка приголомшливо ілюструє це позачасове значення дорогоцінного металу,

– зазначив речник Pro Aurum Бенджамін Сума.

Найдорожча у світі ялинка / Фото GettyImages

Втім, ідея сподобалася не всім. У соцмережах заявили, що на тлі зростання вартості життя така розкіш виглядає надмірною та провокативною.

Водночас у Pro Aurum наголошують, що ялинка створена як символ неминущої цінності золота і не має на меті приваблювати потенційних покупців.

Яка різдвяна ялинка була найвищою?

За даними "Книги рекордів Гіннеса", найвищою різдвяною ялинкою у світі була ялина Дугласа заввишки 64,6 метра, яку встановили та прикрасили в торговому центрі Northgate Shopping Center у Сіетлі у грудні 1950 року.

Оскільки торговий центр відкрився лише у квітні того ж року, ялинку використали для привернення уваги медіа та відвідувачів.

Під час транспортування дерева гілки зняли, а після встановлення ялинки їх знову прикріпили висотні монтажники. Через те, що високі лісові дерева мають оголений стовбур на висоті близько 20 метрів, для формування повноцінної крони до нижньої частини стовбура додатково прикріпили гілки з інших дерев.

Ялину зрубали на горі Рейнір, приблизно за 32 кілометри від Сіетла. Її транспортування до торгового центру відбувалося зі спеціальним супроводом на шосе.

