Компанія пропонує придбати покупцям серветки з мікрофібри. Їх можна використовувати для очистки та полірування скла, лінз, об’єктивів, ювелірних прикрас, дисплеїв телефонів та моніторів.

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Технологія виготовлення серветок

Серветки виготовлені з перероблених пластикових пляшок за наступною технологією:

після збору та сортування пляшки миють та подрібнюють;

далі йде процес нагрівання, в результаті якого виготовляють нитку;

отриману нитку додають в сировинний склад мікрофібри;

суміш утворює екомікрофібру, яка на 70; складається з переробленого пластику;

з цього матеріалу компанія виготовляє серветки з оригінальними принтами.

Ну, правда, ж, класно, що використання переробленої пряжі в процесі виробництва, не лише зменшує кількість сміття, але й обсяг викидів CO2 в атмосферу?

– наголошують розробники.



Серветки з екомікрофібри / Фото компанії "Акрополіс"

Придбати такий екотовар можна безпосередньо на сайті компанії. Продаж цього товару триває під гаслом "Від пластикової пляшки до готової серветки "Акрополіс".