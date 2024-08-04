Компанія пропонує придбати покупцям серветки з мікрофібри. Їх можна використовувати для очистки та полірування скла, лінз, об’єктивів, ювелірних прикрас, дисплеїв телефонів та моніторів.
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Технологія виготовлення серветок
Серветки виготовлені з перероблених пластикових пляшок за наступною технологією:
- після збору та сортування пляшки миють та подрібнюють;
- далі йде процес нагрівання, в результаті якого виготовляють нитку;
- отриману нитку додають в сировинний склад мікрофібри;
- суміш утворює екомікрофібру, яка на 70; складається з переробленого пластику;
- з цього матеріалу компанія виготовляє серветки з оригінальними принтами.
Ну, правда, ж, класно, що використання переробленої пряжі в процесі виробництва, не лише зменшує кількість сміття, але й обсяг викидів CO2 в атмосферу?
– наголошують розробники.
Серветки з екомікрофібри / Фото компанії "Акрополіс"
Придбати такий екотовар можна безпосередньо на сайті компанії. Продаж цього товару триває під гаслом "Від пластикової пляшки до готової серветки "Акрополіс".