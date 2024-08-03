Опитування показало, що гібридний формат роботи покращує самопочуття та підвищує рівень щастя працівників. Три чверті респондентів, які працюють за гібридною моделлю, відчувають менше вигорання порівняно з традиційним офісним графіком.

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Чим корисний гібридний формат роботи

Згідно з результатами опитування серед 1 026 британських працівників, гібридний формат роботи сприяє поліпшенню сну, харчування, зниженню стресу та загальному підвищенню рівня добробуту.

79% респондентів відзначили зменшення виснаження, 78% – стресу, а 72% – тривоги завдяки частині тижня, проведеній вдома.

86% опитаних зазначили, що збільшення вільного часу завдяки відсутності щоденних поїздок на роботу покращило їх баланс між роботою та особистим життям, що допомогло краще справлятися з повсякденними викликами.

Гібридні працівники відзначили кілька ключових переваг:

краща якість сну – 68%;

більше фізичних вправ – 54%;

здоровіше приготування їжі – 58%;

загальне покращення здоров’я – 68%.

Три чверті респондентів заявили, що повернення до п’ятиденного офісного графіка негативно вплине на їхній добробут.

Мало що так сильно пригнічує, стресує і дратує працівників, як щоденні поїздки. Це розділяє родини, розриває громади, забруднює навколишнє середовище і витрачає величезну кількість часу і грошей,

– зазначив генеральний директор IWG Марк Діксон.

Дослідження також виявило, що близько трьох з чотирьох гібридних працівників відчували себе більш продуктивними (74%) і мотивованими (76%) завдяки розподілу тижня, а 85% зазначили, що це покращило їх задоволеність роботою.

Ці висновки узгоджуються з недавнім дослідженням, опублікованим у журналі Nature, яке показало, що гібридна робота покращує задоволеність роботою, не впливаючи на продуктивність і зменшує кількість звільнень, особливо серед жінок і тих, кому потрібно далеко їхати, щоб дістатися на роботу.

Як переваги мають компанії із гібридним форматом роботи

Доктор Джен Раймер з Лондонського університету заявила, що "гібридний формат роботи є найбільш запитуваною перевагою" для працівників. Вона також додала, що гнучкий графік роботи знижує рівень стресу та виснаження.

Компанії, які пропонують гнучкий графік роботи, мають більше шансів залучити молодших співробітників і зменшити вплив нестачі робочої сили. Діксон підкреслив, що "пропонуючи комбінацію віддаленої та офісної роботи, компанії можуть забезпечити бажаний баланс між роботою і особистим життям, що покращує добробут і продуктивність співробітників".