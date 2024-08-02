За його словами, представники цього покоління інтегрують свої цінності і потреби в повсякденну роботу. Рот поділився даними, що 86% представників покоління Z вважають дотримання етикету на роботі важливим або дуже важливим.
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Як роботодавцям залучити до роботи покоління Z
Понад половина покоління Z ставлять етикет вище автентичності. Рот поділився шістьма науково обґрунтованими порадами для роботодавців, щоб залучити представників покоління Z і забезпечити їхнє процвітання в компанії.
Як залучити до роботи представників покоління Z:
- припиніть стереотипувати покоління Z, як лінивих і ненадійних;
- розумійте їхні цінності та кар'єрні потреби, які можуть відрізнятися від інших поколінь, але не є гіршими;
- не намагайтеся повернутись до застарілих моделей роботи та змушувати покоління Z підлаштовуватись під них;
- надайте можливість гнучкого графіка для досягнення балансу між роботою та особистим життям;
- забезпечте адекватні зарплати та можливості для професійного зростання;
- припиніть тиснути і погрожувати втратою роботи, щоб підтримати їхнє психічне здоров’я.
Поради для пошуку роботи мрії
Не знайти свою роботу мрії – найбільший страх для кожного четвертого представника покоління Z. Дослідження EduBirdie показало, що двоє з п’яти представників цього покоління цінують задоволення від роботи більше, ніж високу зарплату (31%) або безпеку на роботі (15%).
Як отримати роботу мрії:
- знайдіть компанію, яка розділяє ваші цінності. Шукайте ролі, що відповідають вашим переконанням, і не погоджуйтесь на роботу, яка вам не подобається;
- не намагайтесь знайти ідеальну роботу – задовольняйтесь прийнятною. Будьте реалістами та готовими до компромісів, але шукайте можливості для розвитку;
- будьте готові робити жертви заради успіху. визначте свої пріоритети та будьте відкритими до компромісів, таких як відмова від роботи з дому в обмін на більшу зарплату;
- не оцінюйте компанію тільки за посадою, зверніть увагу також на її співробітників. Вибирайте компанії з працівниками, які готові вам прийти на допомогу та мотивувати до роботи.
Рот стверджує, що сучасне лідерство та культура компанії формуються спільно, а не лише з верхівки.
"Цей динамічний баланс став серцем нашої організації dcdx і є тим, що, на мою думку, змінює найуспішніші компанії світу", – резюмував він.