За його словами, представники цього покоління інтегрують свої цінності і потреби в повсякденну роботу. Рот поділився даними, що 86% представників покоління Z вважають дотримання етикету на роботі важливим або дуже важливим.

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Як роботодавцям залучити до роботи покоління Z

Понад половина покоління Z ставлять етикет вище автентичності. Рот поділився шістьма науково обґрунтованими порадами для роботодавців, щоб залучити представників покоління Z і забезпечити їхнє процвітання в компанії.

Як залучити до роботи представників покоління Z:

припиніть стереотипувати покоління Z, як лінивих і ненадійних;

розумійте їхні цінності та кар'єрні потреби, які можуть відрізнятися від інших поколінь, але не є гіршими;

не намагайтеся повернутись до застарілих моделей роботи та змушувати покоління Z підлаштовуватись під них;

надайте можливість гнучкого графіка для досягнення балансу між роботою та особистим життям;

забезпечте адекватні зарплати та можливості для професійного зростання;

припиніть тиснути і погрожувати втратою роботи, щоб підтримати їхнє психічне здоров’я.

Поради для пошуку роботи мрії

Не знайти свою роботу мрії – найбільший страх для кожного четвертого представника покоління Z. Дослідження EduBirdie показало, що двоє з п’яти представників цього покоління цінують задоволення від роботи більше, ніж високу зарплату (31%) або безпеку на роботі (15%).

Як отримати роботу мрії:

знайдіть компанію, яка розділяє ваші цінності. Шукайте ролі, що відповідають вашим переконанням, і не погоджуйтесь на роботу, яка вам не подобається;

не намагайтесь знайти ідеальну роботу – задовольняйтесь прийнятною. Будьте реалістами та готовими до компромісів, але шукайте можливості для розвитку;

будьте готові робити жертви заради успіху. визначте свої пріоритети та будьте відкритими до компромісів, таких як відмова від роботи з дому в обмін на більшу зарплату;

не оцінюйте компанію тільки за посадою, зверніть увагу також на її співробітників. Вибирайте компанії з працівниками, які готові вам прийти на допомогу та мотивувати до роботи.

Рот стверджує, що сучасне лідерство та культура компанії формуються спільно, а не лише з верхівки.

"Цей динамічний баланс став серцем нашої організації dcdx і є тим, що, на мою думку, змінює найуспішніші компанії світу", – резюмував він.