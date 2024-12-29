Читання та слухання активують одній й ті ж зони мозку, проте думки щодо глибини засвоєння інформації розходяться. То чи можна поставити знак рівності між читанням і слухання книг? Відповідь на це питання спробували знайти у газеті The Wall Street Journal, пише 24 Канал.

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Які переваги та недоліки у слуханні аудіокниг

Тереза Саттон, 38-річна маркетологиня, на захист аудіокниг навела думку лінгвістів. Зокрема, вони вважають, що читання і слухання активують одну й ту ж частину мозку.

Саттон розповіла, що за рік прочитала або прослухала 90 книг і прагне досягнути позначки у 100. За її оцінками, половина з них – аудіокниги. Отже, перевага аудіокниг полягає у тому, що вони сприяють досягненню цілей з читання.

Протилежну думку висловила Кейтлін Обієн-Томпсон, яка заснувала на Мангеттені некомерційне християнське служіння і є співведучою книжкового подкасту. Вона переконана, що прослуховування аудіокниги навіть близько не схоже на справжнє читання.



Які переваги та недоліки у слуханні аудіокниг / Фото iStock

29-річна дівчина зауважила, що в неї були "палкі дискусії" з друзями, коли вона ставила під сумнів їхні твердження про слухання книг.

Обієн-Томпсон наголосила, що люди відволікаються, коли слухають аудіокнигу за кермом або під час приготування їжі. Тому вони не віддаються їй повністю. За її словами, "люди дуже засмучувалися", коли їй казали, що вони потенційно пропускають важливі моменти сюжету.

Питання етичності

Для декого читання стало окремим видом спорт. Сайт для пошуку та рекомендацій книг Goodreads дозволяє користувачам створювати публічні "Читацькі челенджі", в яких учасники ставлять цілі щодо кількості книг, які вони мають намір прочитати.

Аудіокниги дозволяють читачам досягати цих цілей, адже вони можуть читати під час тренувань, приготування їжі або за кермом. Інфлюенсери в Instagram та TikTok регулярно публікують щомісячні звіти про свій прогрес у читанні.

Немає нічого неетичного в тому, щоб сказати, що ви прочитали (аудіокнигу – 24 Канал). Це не означає: "Я не читав книгу, але бачив фільм",

– каже Отто Пензлер, видавець і власник книгарні "Таємничий книжковий магазин".

Аудіокниги затьмарили електронні

За даними Асоціації американських видавців, дохід видавців від цифрових аудіокниг за перші дев'ять місяців 2024 року зріс на 27% до 797 мільйонів доларів порівняно з аналогічним періодом 2023 року.



Аудіокниги затьмарили електронні / Фото iStock

Виконавчий директор видавництва HarperCollins Брайана Мюррея зауважив, що аудіокниги навіть затьмарили продажі електронних книг.

Однією з найбільших дискусійних тем є те, чи дійсно люди, які слухають книги, можуть достатньо зосередитися, щоб засвоїти інформацію. Рошні Радіа, старший редактор аудіокниг на Spotify, відповідає рішуче "так".

Виконання рутинної роботи не вимагає повної концентрації. Ви можете робити кілька справ одночасно,

– каже вона.

Кристал Дендрідж не погоджується. 26-річна дівчина, яка працює в компанії з доставки, каже, що їй важче зосередитися. Вона зазначила, що краще запам'ятовує інформацію, коли читає. Як наслідок, дівчина вважає, що менше насолоджується книжками, коли слухає їх.

Аудіокниги вирівнюють літературне поле

Один експерт з грамотності сказав, що його досвід багатьох десятиліть викладання та навчання дозволив йому переконатися, що ті, хто читає друковане слово, глибше розуміють текст і більше запам'ятовують.

З іншого боку, ті 40% – 50% розуміння, які ви отримуєте з аудіокниги за кермом, – це все одно на 40% або 50% більше інформації, ніж ви могли б отримати, якби ніколи не слухали і не читали книгу,

– каже Тімоті Шанахан, почесний професор Іллінойського університету в Чикаго.

За його словами, маленькі діти, як правило, запам'ятовують більше, коли вони чують інформацію, оскільки вони ще не розвинули необхідні мовні навички для перекладу друкованих слів. Але в певний момент у початковій або середній школі розуміння прочитаного перевершує розуміння на слух.



Аудіокниги вирівнюють літературне поле / Фото iStock

Проте прихильники аудіокниг зазначають, що цей носій вирівнює літературне поле для незрячих і людей з дислексією.

Деніел Віллінгем, професор психології з Університету Вірджинії, не вважає, що читання друкованого тексту покращує розуміння для дорослих. Віллінгем підкреслив, що розумові процеси під час читання і прослуховування здебільшого однакові.

Отже, аудіокниги та друковані книги мають свої переваги: перші забезпечують зручність і доступність, тоді як другі сприяють глибшому зануренню в текст. Вибір між форматами залежить від індивідуальних потреб, обставин та мети читача.