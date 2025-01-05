Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Також, за версією штучного інтелекту, завод "Артемсіль" відновить свою діяльність.

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Який вигляд може мати Бахмут після відновлення

Бахмут після війни, за версією штучного інтелекту, постане сучасним містом, яке міститиме історичні будівлі та символи миру.

Центральна частина Бахмута після відбудови поєднуватиме сучасні архітектурні рішення з відновленими історичними спорудами. Тут буде безліч невисоких багатоповерхівок та площ.

Центральна частина Бахмута після відбудови / Фото "Новини.Live"

Спальні райони та окраїни міста будуть гармонійним поєднанням сучасної архітектури, природного ландшафту та затишної атмосфери. Міські багатоповерхівки плавно переходять у приватний сектор із просторими зонами для відпочинку та ведення домашнього господарства.

Спальні райони Бахмута після війни / Фото "Новини.Live"

Крім того, штучний інтелект створив зображення відновленого підприємства "Артемсіль" у Бахмуті.

Будівлю заводу ШІ зобразив як приклад сучасного архітектурного стилю, який одночасно дбає про екологію і повагу до історії підприємства.

Завод "Артемсіль" після відбудови / Фото "Новини.Live"