Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Альтернативний Чорнобиль виглядає як сучасне місто з високим рівнем життя, численними пішохідними зонами та зеленими насадженнями.

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Як міг виглядати Чорнобиль, якби не аварія на АЕС

На першому зображенні можна побачити озеленене місто з численними атракціонами, серед яких славнозвісне колесо огляду Чорнобиля та ностальгічні каруселі. Однак людей на вулицях майже немає.

Перший варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

Друге зображення показує Чорнобиль у більш привабливому вигляді. У ньому з'явилися безпечні дороги, багатолюдні вулиці і безліч автомобілів, що свідчить про високий рівень життя його мешканців.

Другий варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

Третє зображення демонструє ще більш комфортне середовище для проживання, адже Чорнобиль виглядає надзвичайно зеленим. Доріг стало менше, а кількість зелених насаджень та пішохідних зон значно зросла.

Третій варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

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