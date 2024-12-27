Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE". Альтернативний Чорнобиль виглядає як сучасне місто з високим рівнем життя, численними пішохідними зонами та зеленими насадженнями.

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Як міг виглядати Чорнобиль, якби не аварія на АЕС

На першому зображенні можна побачити озеленене місто з численними атракціонами, серед яких славнозвісне колесо огляду Чорнобиля та ностальгічні каруселі. Однак людей на вулицях майже немає.

ШІ показав, як міг виглядати Чорнобиль без аварії на АЕС

Перший варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

Друге зображення показує Чорнобиль у більш привабливому вигляді. У ньому з'явилися безпечні дороги, багатолюдні вулиці і безліч автомобілів, що свідчить про високий рівень життя його мешканців.

ШІ показав, як міг виглядати Чорнобиль без аварії на АЕС

Другий варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

Третє зображення демонструє ще більш комфортне середовище для проживання, адже Чорнобиль виглядає надзвичайно зеленим. Доріг стало менше, а кількість зелених насаджень та пішохідних зон значно зросла.

ШІ показав, як міг виглядати Чорнобиль без аварії на АЕС

Третій варіант Чорнобиля без аварії на АЕС / Фото "Новини.LIVE"

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