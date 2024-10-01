Пліт HEC від NoviOcean зможе щодня забезпечувати електроенергією 1 000 будинків. Про це пише видання Interesting Engineering.

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Як працює незвичний пліт

Шведська компанія NoviOcean створила інноваційний гібридний перетворювач енергії. Кожен блок може забезпечувати електроенергією понад 1 000 домогосподарств на день. Наразі компанія шукає 12 мільйонів євро для запуску пристрою NoviOcean у серійне виробництво і підвищення рівня його технологічної готовності

Перетворювач нагадує прямокутний пліт, довжина якого становить 38 метрів. Пліт лежить на хвилях, а під ним розташований циліндр, котрий заповнений водою і з'єднаний з морським дном. За те, аби установка залишалася на місці, відповідають якорі.

На плоті установлені 6 вертикальних вітрових турбін, які генерують до 300 кіловатів енергії. Також він обладнаний сонячними панелями, які здатні виробляти від 50 до 80 кіловатів енергії. Загалом же одна така станція може виробляти до 1 мегавату електрики.

Станція працює як садовий насос – коли вона піднімаються, вода затікає з високою швидкістю в турбіну й генерує електрику.

Інженери уже випробували нову станцію як у басейнах, так і в реальному середовищі на узбережжі біля Стокгольма. Станція уже живить будинки на острові Сванголмен. За підрахунками винахідників, на одному квадратному кілометрі можна розмістити 15 таких станцій, які сумарно генеруватимуть до 15 мегаватів електроенергії, в той час, як на такій же площі можна розмістити станції, що генерують енергію з морського вітру, проте вони вироблятимуть 10 мегаватів.

Гібридний підхід забезпечує більш стабільну енергію, оскільки хвилі генерують електроенергію протягом декількох днів після того, як вітер стихає. Крім того, хвильові електростанції можна розміщувати ближче до берега, не порушуючи візуально берегову лінію.

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