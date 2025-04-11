Особливої популярності цей жанр набув в українській музиці у другій половині минулого століття, здебільшого у творчості діаспори, проте й в окупованій СРСР Україні також існувало танго. Добірку з 5 найкращих пісень, які точно змусять закохатися у танго зібрав для вас 24 Канал.

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5 пісень українського танго, на які варто звернути увагу

І почнемо ми добірку з квартету "Каравана" – гурту, котрий заснували в американському Нью-Джерсі у 1961 році. Українську музику за океаном квартет творив протягом 19 років, зокрема і в жанрі танго.

Квартет "Каравана" – "Бабине літо": дивіться відео

А слова наступної пісні написала поетеса Ганна Чубач, а на музику поклала їх композиторка Людмила Височинська, котра і створила ритм танго для цієї композиції, котра зазвучала голосами Надії Шестак й Олександра Василенка.

Олександр Василенко та Надія Шестак – "Осипається цвіт": дивіться відео

Богдан Весоловський – геніальний український виконавець і композитор. Хоча він народився у Відні, потім хотів брати участь у розбудові Карпатської України, але в підсумку оселився в Канаді, хоча в окупованій більшовиками Україні одного разу йому вдалося бувати. Він сам виконував написані пісні.

Богдан Весоловський – "Було не тужити": дивіться відео

І знову Канада. Лілея Волянська – донька українських мігрантів, чия доля дещо подібна з історією Квітки Цісик. Лілея була учасницею Торонтської української оперної компанії. У 90-х колективу вдалося приїхати до України та виступити у Києві, Харкові та Львові. Зараз Лілея Волянська живе у Канаді та в червні святкуватиме 80-річний ювілей.

Лілея Волянська – "Твої очі": дивіться відео

І на десерт – легендарний Володимир Івасюк. Саме він поклав на музику вірш поета Ростислава Братуня "Вернись зі спогадів", який ще отримав назву "Танго без відповіді". Одне з найкращих виконань цієї пісні у супроводі Оркестру радіо і телебачення України належить Аллі Кудлай.

Алла Кудлай – "Вернись зі спогадів": дивіться відео