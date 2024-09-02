Також у партнерстві з Mastercard, компанія оновила свій мобільний застосунок. До нього було додано функції голосового керування та інші інструменти для людей з порушеннями зору.

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Що відомо про інклюзивний вагон від Укрзалізниці

Першими новий інклюзивний вагон представили ветеранам, медичним хабам та громадським організаціям. У ньому буде весь функціонал модернізованих потягів, втім, його буде зроблено під потреби людей на колісних кріслах.

У вагоні передбачено чотири купе, кожне з яких розраховане на двох людей на колісних кріслах та їхніх супроводжуючих. Купе будуть обладнані спальними місцями з можливістю регулювання нахилу та фіксації тіла, а також стандартними диванами для супровідників.

Крім того, пасажири на колісних кріслах матимуть доступ до пульта для регулювання освітлення, кнопки виклику провідника та гучномовця. Вагон також буде обладнаний пандусом і вбиральнею, адаптованою для інклюзивних потреб.

Запуск нового вагону планується на 2025 рік, а в процесі його проєктування братимуть участь громадські організації.

Які функції з'являться у мобільному застосунку Укрзалізниці

Тепер усі елементи інтерфейсу застосунку підтримують голосове керування та озвучення, що дозволяє користувачам отримувати голосові повідомлення про куплені квитки, суму оплати, поїзд і кількість отриманих "обіймашок".

Як виглядають нові функції застосунку: дивіться відео

Якщо користувач вводить дані неправильно, застосунок також повідомить про це голосом. Кнопки, перемикачі, текстові поля та інші інтерактивні елементи доповнено текстовими мітками, які описують їхні функції.

Інтерфейс тепер має оптимальну контрастність, а текст, якщо його збільшити в налаштуваннях самого гаджету, не втрачає чіткості та верстки. Також було збільшено клікабельні зони інтерактивних елементів, щоб пасажири могли легше з ними взаємодіяти.

До застосунку додано темну тему – це був один з найбільш популярних запитів від користувачів.

Усі інклюзивні елементи пройшли попереднє тестування у співпраці з компанією "Лабораторія цифрової доступності".