Зокрема мова йде про альтернативу бензину і дизелю. Що відомо про нове біопаливо – розповідає 24 Канал з посиланням на Королівський коледж Лондона.

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Що відомо про нове біопаливо

Біопаливо розглядають як альтернативу викопному паливу, здатну замінити бензин чи дизель у звичайних двигунах. Паливо з харчових відходів знижує викиди парникових газів до 94%. Однак його ефективність горіння через вміст кисню раніше обмежувала використання: енергія спалювання становила 90% від рівня дизеля.



На біопаливо перетворюють залишки жиру / Pexels

Для підвищення ефективності дослідники модифікували фермент P450, що розщеплює жирні кислоти та видаляє кисень. Використання рідкої солі та УФ-світла замість води дозволило значно збільшити вихід алкенів. Це паливо відповідає стандартам викопного, усуваючи недоліки попередніх методів.

Дослідники сподіваються, що нова технологія зменшить залежність від викопного палива, дозволить використовувати харчові відходи й виробляти бензин, гас та інші види пального для різних галузей, зокрема авіації.