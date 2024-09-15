У Сумському національному театрі імені М. Щепкіна вперше показали виставу з тифлокоментарем. Ця ініціатива відбувається в межах проєкту "Культура без бар'єрів".

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Це вже не перша адаптована вистава

Завдяки проєкту театр отримав грант від Українського культурного фонду на адаптацію репертуару для людей з інвалідністю.

Першою адаптованою виставою стала постановка "Легені" режисера Владислава Писарева. Під час вистави люди з порушеннями зору мали можливість чути додатковий голосовий опис візуальних елементів через навушники.

Надалі планується адаптація інших вистав з репертуару театру. В Україні стає все більше подібних ініціатив, які робить усі сфери життя безбар'єрними та доступнішими.